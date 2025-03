France ou Croatie. Qui ira en 1/2 de Ligue des nations selon les bookmakers ?

La France et la Croatie se disputent une place en demi-finale de la Ligue des Nations.

Au jour du quart de finale aller de Ligue des nations entre la Croatie et la France à Split, les bookmakers ont livré leur verdict. Et selon les cotes proposées, les Bleus partent avec un avantage significatif dans cette double confrontation dont le retour aura lieu ce dimanche 23 mars.

Pour ce match aller sur le sol croate, les opérateurs voient la France favorite avec une cote de 2,05, tandis que la victoire des Vatreni est proposée à 3,80. Le match nul est quant à lui coté à 3,35. Cette tendance se confirme encore plus nettement concernant la qualification pour les demi-finales, où l’équipe de France est largement favorite avec une cote de 1,20 contre 4,00 pour la Croatie.

En termes de score exact, les opérateurs envisagent principalement un premier affrontement serré. Le scénario le plus probable selon eux serait un match nul 1-1 (cote 5,85), suivi d’une victoire française 0-1 (7,15) ou 1-2 (8,60). Côté croate, le score le plus envisagé est une courte victoire 1-0 (10,50).

Mbappé buteur pour son retour chez les Bleus ?

Sans surprise, Kylian Mbappé est considéré comme le buteur le plus probable de la rencontre avec une cote de 2,52, devant ses compatriotes Ousmane Dembélé (3,05) et Randal Kolo Muani (3,10). Pour la Croatie, c’est Ante Budimir qui est vu comme la principale menace offensive (3,10), suivi de près par le jeune talent Franjo Ivanovic (3,35) et le vétéran Andrej Kramaric (4,45). Au niveau des passes décisives, les bookmakers misent principalement sur les ailiers français avec Mbappé et Dembélé tous deux à 5,00, tandis que côté croate, c’est Kramaric qui est le favori dans cette catégorie avec une cote de 7,00.

L’équipe qui sortira victorieuse de cette double confrontation affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et l’Espagne, avec l’espoir de soulever le trophée de cette troisième édition de la Ligue des nations.