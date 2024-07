France-Espagne: En 20 minutes, il gagne plus de 800€ pour 3 de misé

Joli prise pour un Britannique avec le match entre la France et l’Espagne.

Au ratio de la dépense et de ce que cela rapporte, l’inspiration a été la bonne pour un Britannique qui, en misant de 2,5 livres (moins de 3 euros) sur le match entre l’Espagne et la France, a remporté l’équivalent de 813 euros. Et ce, dans les vingt premières minutes du match.

Un but de la tête de Kolo-Muani, plus un de Yamal hors de la surface

Sa mise, il l’a placé sur deux événements majeurs du début de la rencontre finalement gagnée par la Roja (2-1) sur les Bleus. Le premier est le but signé de Randal Kolo-Muani ; but inscrit de la tête. En suivant, c’est le bijou de Lamine Yamal, une frappe monstrueuse depuis l’extérieur de la surface qui a validé le pari.

Voilà comment bien profiter du reste de la soirée dès le début des débats. L’Espagne, qualifiée, affrontera en finale le vainqueur des Pays-Bas et de l’Angleterre qui s’affrontent ce mercredi soir, dans la deuxième demi-finale.