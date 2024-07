France-Belgique signe la 2e meilleure audience TV des Bleus à l’Euro 2024

A un horaire de fin d’après-midi, le huitième entre la France et la Belgique a réalisé une belle audience pour le diffuseur TF1.

Le huitième de finale de l’Euro 2024 opposant la France à la Belgique a réuni une moyenne de 10,99 millions de téléspectateurs, ce lundi 1er juillet sur la case horaire de 18 à 20h, pour une part d’audience globale de 56,5% au bénéfice de la chaîne TF1 qui diffusait l’événement en clair à la TV.

Près de 11 M de téléspectateurs devant France-Belgique

Selon les données de PureMédias, c’est la deuxième meilleure audience signée par les Bleus, depuis l’entame de cet Euro 2024, derrière France-Autriche à 11,25 millions, mais en prime time un lundi soir, et devant les autres matchs du groupe C : Pays-Bas-France, en soirée sur la chaîne M6 (10,21 millions de téléspectateurs) et Pologne-France (9,35 à 18h).

Prochain match des Bleus vendredi soir sur M6

Ce huitième de finale, disputé et gagné contre la Belgique (1-0) a séduit les deux-tiers (66,6%) de la cible la plus convoitée des chaînes, celle des femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans. Le prochain match des Bleus sera contre le Portugal, il est programmé vendredi en soirée dès 21h, sur la chaîne M6.