Varane n°1, les 15 Français les mieux payés de la Premier League anglaise

Raphael Varane domine le classement des Français les mieux payés d’Angleterre.

Ils sont une trentaine, cette saison 2023-2024, les joueurs français engagés par des clubs de la Premier League anglaise ; hors binationaux ayant fait choix d’une autre sélection que les Bleus. Pour tous, c’est l’assurance quasi certaine d’être payés en millions puisque le championnat de foot britannique est le plus riche sur la planète, si l’on excepte évidemment l’Arabie Saoudite dopées par les pétrodollars.

Raphael Varane n°1 des Bleus et 5e à l’échelle de la Premier League

Les deux qui portent le maillot de Manchester United – le défenseur Raphaël Varane et l’attaquant Anthony Martial -, sont ssi les deux mieux payés au cours de cet exercice. Le champion du monde domine la hiérarchie avec l’équivalent de un peu plus de 1,7 millions d’euros brut mensuels, au cours monétaire du moment entre la livre sterling et l’euro.

Quatre joueurs de Chelsea se classe dans ce top 15 des plus hauts salaires

Il est plus largement le cinquième footballeur le mieux rémunéré au pays des sujets du roi d’Angleterre. Au nombre de quatre sur les quinze, les Blues de Chelsea sont majoritaires dans cette hiérarchie et encore étaient-ils proches d’être un de plus avec l’ancien lyonnais Malo Gusto dans le top 20, avec son salaire à 2,7 millions d’euros brut la saison. Il faut gagner un minimum de 4,2 M€ annuels hors primes comme Issa Diop (Fulham) et Ibrahima Konaté (Liverpool), pour intégrer le top 15 ci-dessous.

Les 15 Français les mieux payés de la Premier League anglaise

Raphaël Varane (Manchester United) = 20,5 M€

Anthony Martial (Manchester United) = 15 M€

Wesley Fofana (Chelsea) = 12 M€

Christopher Nkunku (Chelsea) = 11,7 M€

William Saliba (Arsenal) = 11,4 M€

Lucas Digne (Aston Villa) = 9,8 M€

Clément Lenglet (Aston Villa) = 9 M€

Boubacar Kamara (Aston Villa) = 9 M€

Malang Sarr (Chelsea) = 7,2 M€

Kurt Zouma (West Ham) = 7,2 M€

Alphonse Areola (West Ham) = 7,2 M€

Hugo Lloris (Tottenham) = 6 M€

Odsonne Edouard (Crystal Palace) = 5,7 M€

Benoit Badiashile (Chelsea) = 5,4 M€

Issa Diop (Fulham) = 4,2 M€

Ibrahima Konaté (Liverpool) = 4,2 M€