F1, le film. Nos prévisions au box-office pour le film avec Brad Pitt

Quelles performances commerciales pour le film « F1 » avec Brad Pitt ?

C’est ce mercredi 25 Juin 2025 que sort le film « F1 » dans les salles françaises et dans le monde entier. Au-delà de son intérêt scénarique, c’est également son enjeux financier au box-office que Sportune vous raconte ici.

Produit par Plan B (Brad Pitt), Dawn Appolo (Lewis Hamilton) et Jerry Brukheinmer Films, sous la coupe de Apple Original Film, qui a déboursé 150 millions de dollars pour obtenir les droits du projet pour le diffuser en salle, mais également sur sa plate-forme streaming Apple +. Le film a bénéficié d’un budget de 255 millions de dollars (lire : Les dessous du budget de la superproduction).

Avec les frais de marketing, l’ensemble approchera les 345 millions de dollars. Un enjeu important pour le box-office. Mais alors, qu’elle est la prévision pour le film F1 ?

L’impact des films précédents

Généralement, les films américains de courses automobiles tournent autour d’un scénario axé sur la NASCAR. De Turbo (l’escargot qui se prenait pour une voiture de course), à Driven, en passant par Jour de Tonnerre, les performances approchent les 300 millions de dollars de box-office. Avec des histoires peu engageantes pour le public européen. Ainsi, 70/75% du box-office provenait du territoire américain et seulement 25/30% de l’étranger.

F1, le film, inversera la tendance. Bénéficiant d’un engouement américain pour la Formule 1 (2,5 millions de téléspectateurs ont regardé le GP de Monaco aux Etats-Unis, en plein week-end des 500 miles d’Indianapolis et Coca-Cola 600 Nascar), nous estimons que 30% du box-office sera américain et 70% proviendra du monde entier (surtout en Europe), avec un bonus pour la Chine.

En France, si Rapide de Morgan S. Dalibert, sortie en Avril, a réalisé moins de 180 000 entrées, nos prédictions sont de e 2 à 2,5 millions de personnes dans les salles pour F1, le film.

L’effet Brad Pitt au box-office

Malgré sa longue carrière, les récents films de Brad Pitt n’ont guère été des succès au box-office mondial. Babylon (46,3 millions), Bullet Train (238 millions), Ad Astra (126 millions), Once Upon a Time… in Hollywood (374 millions) et Allied (113 millions), pour remonter à ses 5 derniers films en tête d’affiche, l’ensemble n’est guère encourageant. Brad Pitt est très connu, mais il n’a pas obtenu de succès probants au box-office niveau blockbuster.

Ce que devrait réaliser F1 au box-office

F1, le film, joue en réalité non pas sur son casting, mais sur sa réalisation : Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) et surtout la production de Jerry Brukheinmer (Top Gun, Top Gun Maverick, Le flic de Beverly Hills, Armageddon, Pirate des Caraïbes, Bad Boys etc..) assurent le savoir faire et l’expérience à raconter une histoire spectaculaire au cinéma. Un label donc.

Selon nos prévisions, le film F1, devrait réaliser durant son premier week-end entre 55 et 70 millions de dollars de recettes. Puis une première semaine à 95/100 millions. Le marché US devrait rapporter environ 150 millions de dollars (car il y a la sortie du nouveau Jurassic World, Superman et les 4 Fantastiques en Juillet). Au niveau international, l’ensemble devrait rapporter 550 à 600 millions de dollars au total. Avec un bonus d’environ 50 millions de dollars provenant de Chine, selon nos estimations.