Brad Pitt, les détails de son salaire et les bonus pour le film « F1 »

Part fixe et bonus à la performance, le contrat de Brad Pitt pour le film « F1 » est à l’identique de celui d’un athlète professionnel.

Brad Pitt sera à l’affiche du nouveau film d’action, sobrement nommé « F1 », à voir à partir du 25 juin dans les salles, en France et dans le monde. Une belle opération pour l’acteur américain qui devrait pour l’occasion percevoir un très gros cachet.

Brad Pitt touchera un salaire d’environ 20 millions de dollars comme acteur, avec un bonus de 30 millions de dollars, si le film atteint ses objectifs estimés à 110 millions de dollars au box-office mondial. Brad Pitt gagnera au total 50 millions de dollars, grâce à son contrat d’acteur. D’après les informations pour Sportune de Marc Limacher, l’éditeur du Business Book GP, l’acteur recevra aussi un bonus de 15%, via sa société de production Plan B (propriété à 60% par le groupe français Mediawan), dans le cas ou le film dépasse son budget au box-office.

Brad Pitt, Lewis Hamilton et Joseph Kosinski, la Dream team du projet

Il n’est pas rare à Hollywood qu’un acteur soit également producteur. Brad Pitt, au même titre que Lewis Hamilton et le réalisateur Joseph Kosinski (aux commandes de Top Gun 2 et Oblivion, avec Tom Cruise), sont les producteurs du film. L’ensemble est parrainé par Chad Oman et surtout Jerry Bruckheimer (l’homme derrière Top Gun 1 et 2, Bad Boys et la plupart des gros succès du cinéma d’action des années 90-2000). Brad Pitt et sa société s’engagent sur la préproduction, Lewis Hamilton, via sa société Dawn Apollo est consultant et touchera une part sur les recettes et Kosinski percevra un pourcentage sur les recettes. Bruckheimer est pour sa part, l’homme qui va vendre le produit aux studios. Un organigramme qui a séduit Apple Orignal Films, qui a remporté les enchères pour produire et distribuer le film, fin 2021.

Nous avions évoqué les détails dans un précédent article à ce sujet, le projet d’ensemble a un budget de 255 millions de dollars (sans les frais marketing),

L’agence CAA espère dans l’ombre de ses représentants

The Hollywood Reporter a rapporté durant l’hiver, que l’agence CAA, qui représente Pitt, Kosinski et Bruckheimer, a proposé que le projet soit à la fois sur une plate-forme et au cinéma, afin de maximiser les revenus et amortir le budget. Apple a injecté 150 millions de dollars pour remporter la mise, mais le géant technologique a acheté en pack, également les droits du films Wolfs de Jon Watts, avec ceux du film F1. Nous étions fin 2021.

Ce détail est intéressant, car il renforce la présence de CAA dans l’univers de la Formule 1. L’agence s’occupe du marketing des écuries Red Bull Racing et Racing Bulls (Visa Cash App), et garantit près de 350 millions d’euros de contrat pour l’écurie autrichienne et sa filiale italienne. Elle se propose également pour représenter les pilotes F1, elle conseille toujours le pilote australien Daniel Ricciardo, qui va faire ses débuts de producteur pour une série sur HULU d’ici 2026.

Si le film F1 est un succès, ce sera une belle opération pour CAA, qui pourra revendiquer 10% des revenus de Pitt, Kosinski et Bruckheimer. Soit près d’une centaine de millions de dollars.