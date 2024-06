Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 8e journée (Groupe D et E)

Le deuxième match de la France à l’Euro 2024. Sûrement le plus dur de la phase de groupes. Le plus décisif aussi.

Grosse et intéressante journée de vendredi à l’Euro de football en Allemagne. Grosse, sur la programmation et l’enjeu qui entoure les trois rencontres. Intéressante, d’une part dans le groupe E et le match des « extrêmes » entre la surprenante Slovaquie et la décevante Ukraine. Mais intéressante aussi et surtout, pour les deux autres matchs du jour qui concernent directement ou indirectement, notre équipe de France.

Les Bleus vainqueurs mais chahutés physiquement par l’Autriche retrouvent les Pays-Bas qu’ils ont doublement dominé en phase de qualification. Le vainqueur de ce match, s’il en ressort un, assurera sa qualification pour les huitièmes de finale. Les deux nations nourrissent de hautes ambitions dans la compétition, c’est le moment pour elles de prouver qu’elles sont à la hauteur.

Slovaquie – Ukraine (15h) : les cotes de ce match du groupe E

Balayée par la Roumanie d’entrée de compétition, l’Ukraine est déjà au pied du mur. A deux doigts d’être éliminée de cet Euro allemand. A l’inverse, la Slovaquie a réussi un coup de maître en dominant la Belgique (1-0), pourtant grande favorite de ce groupe E. Autant dire que la pression est largement déséquilibrée, les uns ayant un joker que les autres ont déjà brûlé. Les deux nations en ont souvent décousu l’une face à l’autre et leur bilan est assez équilibré : deux victoires slovaques, trois ukrainiennes et deux nuls. Sur VBET aussi c’est serré sur les cotes, mais c’est l’Ukraine qui a l’avantage : elle gagne à 2,06 contre un, concède le nul à 3,19 et s’incline à 3,68.

Notre pronostic :

Match nul

Pologne – Autriche (18h) : les cotes de ce match du groupe D

C’est la sixième confrontation entre les deux pays voisins au 21e siècle et l’avantage est clairement au bénéfice des Polonais qui ont gagné trois fois pour deux matchs nuls, dont le dernier affrontement en septembre 2019 (0-0). Mais le rapport de force a changé depuis, car l’Autriche a actuellement l’une de ses meilleures générations quand la Pologne déplore les faiblesses offensives en l’absence de Milik et avec un Robert Lewandowski diminué. D’ailleurs, les cotes tendent à l’avantage des Autrichiens donnés vainqueurs à 1,97 tandis que le succès polonais paie 3,79 la mise. Et le nul vaut 3,36.

Notre pronostic :

Match nul

Pays-Bas – France (21h) : les cotes de ce match du groupe D

C’est sûrement le match décisif pour la première place du groupe D, que ce Pays-Bas – France, car l’affrontement des deux pays vainqueurs de leur première rencontre respective ; face à la Pologne (1-0) pour les Oranjes et l’Autriche, sur le même score, du côté des Bleus. Ce match est un classique du football européen et d’ailleurs c’était déjà un affrontement de la phase de qualification à l’Euro 2024. Les Français ont gagné les deux matchs aller à Paris (4-0) et retour à Amsterdam (2-1).VBET les considère également comme les favoris des cotes : vainqueurs à 2,1, battus à 3,41 et un match nul à 3,34.

Notre pronostic :

Victoire de la France