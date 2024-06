Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 7e journée (Groupe B et C)

Très grosse journée ce jeudi à l’Euro 2024 avec un choc savoureux pour la conclure, ce soir.

L’une, sinon la plus belle journée de la phase de groupes à l’Euro 2024, que celle au programme ce jeudi 20 juin avec un premier affrontement entre deux nations, sinon favorites à tout le moins solides outsiders à la victoire finale : l’Espagne face à l’Italie. Et l’occasion, pour le vainqueur si vainqueur il y a, d’ouvrir les portes des huitièmes de finale du tournoi.

L’explication de l’Angleterre et du Danemark pour le compte du groupe C est une autre affiche de la journée et l’occasion pour les deux pays de convaincre de leur potentiel après un premier round mitigé. La journée débutera avec le match entre la Slovénie et la Serbie dans le groupe D, qui n’ont pas encore dit leur dernier mot, dans la course à la qualification.

Slovénie – Serbie (15h) : les cotes de ce match du groupe C

Deux équipes qui ont été au rendez-vous de leur premier match. Les Slovènes sont même passés à deux doigts d’un authentique exploit face au Danemark qu’ils ont tenu en échec (1-1), en conservant intactes leurs chances de se qualifier. Quant aux Serbes, ils n’ont pas eu à rougir de leur prestation face à l’Angleterre, péniblement vainqueur (1-0), par le truchement de l’homme en forme de l’équipe : Jude Bellingham. Tout est encore possible pour les deux nations, à condition de s’imposer ce jeudi. Les Serbes sont favoris des cotes sur VBET : vainqueurs à 1,83, ils font le nul à 3,34 et s’inclinent à 4,9.

Notre pronostic :

Match nul

Danemark – Angleterre (18h) : les cotes de ce match du groupe C

C’est déjà un match décisif ou presque pour le Danemark, après son nul face à la Slovénie (1-1) et c’est face à l’Angleterre qu’il le joue. Redoutables Three Lions pourrait-on dire, tant l’effectif anglais est costaud. Mais l’est-il seulement sur le papier ou également dans la réalité ? Le premier match poussif face à la Serbie ne permet pas de tirer de conclusions. Celui face au Danemark sera plus source d’enseignements sur le potentiel de cette sélection britannique. Entre les deux pays, l’historique des matchs est jusqu’ici parfait avec trois victoires chacun et un match nul. Cette fois, l’Angleterre a l’avantage des pronostics. Sa cote de victoire est de 1,65, celle du Danemark de 5,9 et le nul est coté à 3,66.

Notre pronostic :

Victoire de l’Angleterre

Espagne – Italie (21h) : les cotes de ce match du groupe B

« Mamma Mia! » Quelle affiche que cet Espagne – Italie et il arrive à point nommé, après un tour de chauffe gagné par les deux équipes. Gagné, certes, mais l’impression laissée n’est pas la même entre des Espagnols autoritaires et solides pour mater la Croatie (3-0) et un tenant du titre à l’Euro fébrile face à une nation albanaise pourtant bien modeste. Qu’en restera-t-il après cet affrontement ? Nul ne le sait encore, mais peut-on espérer que les vingt-deux acteurs (et plus) sur le terrain soient à la hauteur de l’événement car l’affiche est particulièrement séduisante. Bien que l’Italie défende son trophée, c’est l’Espagne qui a les faveurs des cotes : elle gagne à 2,15 contre 3,71 si c’est l’Italie. Et le partage des points est entre deux, à 3,18.

Notre pronostic :

Victoire de l’Espagne