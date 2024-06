Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 11e journée (Groupe B)

Qui pour accompagner l’Espagne en huitièmes de finale de l’Euro 2024 ? Le match entre la Croatie et l’Italie est à ce titre fort en enjeu.

Le groupe B, présenté au tirage comme celui dit de « la mort », va rendre son verdict ce lundi. Aux deux tiers du chemin, l’Italie, mais surtout l’Espagne (certaine pour sa part de terminer première) ont de l’avance sur la qualification, mais rien n’est encore fini pour l’Albanie. Ou la Croatie, l’équipe la plus décevante jusqu’ici, elle qui nous avait pourtant habitué à jouer les premiers rôles ces dernières années : 2e au Mondial 2018, 3e en 2022, 2e de la dernière Ligue des Nations de l’UEFA…

L’Italie est à ce stade, pour le Ballon d’or 2018 Luka Modric, la dernière occasion de briller sous le maillot à damiers et d’arracher au forceps un billet pour la suite du tournoi. Le meneur croate mériterait mieux qu’une piteuse élimination, mais l’Italie n’a pas encore sa qualification en poche, elle ne pourra pas s’émouvoir des considérations adverses.

Croatie – Italie (21h) : les cotes de ce match du groupe B

S’il reste un mince espoir à la Croatie, troisième au dernier Mondial 2022 au Qatar, de voir la suite du tournoi, il passe par un succès sur l’Italie, champion d’Europe en titre. La nation au damier est bien décevante jusqu’ici, il n’en serait pas franchement digne de la génération dorée des Modric, Brozovic, Kovacic qui sortirait par une porté dérobée de sa dernière grande compétition internationale. L’Italie aussi joue sa qualification et même après sa faite contre l’Espagne, elle peut encore viser la première place en fonction du résultat de l’autre match. La Squadra Azzura est favorite des cotes VBET, mais ça n’est pas énorme, sa victoire payant 2,24 fois la mise, celle des Croates, 3,25 et le nul est à 3,06.

Notre pronostic :

Match nul

Albanie – Espagne (21h) : les cotes de ce match du groupe B

La Roja séduit depuis le début de cet Euro 2024 et l’Albanie ne paraît pas de taille à lui résister. Quoique méritante, tant face à l’Italie qu’elle a mené avant de s’incliner et contre la Croatie qu’elle a poussé au match nul, l’Albanie semble avoir trop de limites pour résister à la force de frappe, notamment offensive, en percussion et vitesse, à la nation espagnole. L’Espagne qui, assurée de terminer première, devrait toutefois faire tourner son effectif. Les cotes sont ici beaucoup plus tranchées : 1,42 la victoire de l’Espagne, 6,5 celle de l’Albanie et 4,5 le partage des points.

Notre pronostic :

Victoire de l’Esapgne