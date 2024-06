Esteban Ocon, un contrat de trois ans chez Haas ?

Esteban Ocon et Alpine ont annoncé la fin prochaine de leur collaboration, mais le pilote français pourrait rebondir ailleurs.

Clap de fin pour l’aventure Alpine d’Esteban Ocon. Après une semaine de rumeurs et communications, les deux parties sont tombées d’accord pour ne plus continuer l’aventure, après la saison 2024, ouvrant la porte à un autre challenge pour le pilote français.

Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 terminera la saison 2024 avec Alpine. Mais l’ambiance est devenue radicalement différente. Il n’est plus le bienvenue à l’usine d’Enstone, à compter de ce mois de juin. Plus de simulateur, selon les rumeurs, afin d’éviter les transferts de données. Devenant ainsi un simple pilote de course.

Ocon discutait avec 5 écuries avant Monaco

Dès la première course de la saison à Bahreïn l’ambiance avait un parfum de fin d’histoire entre Alpine et Ocon. Les essais privés de l’A524 n’avaient pas été concluants et rapidement, la saison a été qualifiée de « compliquée ». Le pilote français a été engagé sur le marché des transferts dans la foulée de la première course du championnat 2024. Son nom est apparu chez Sauber/Audi, Mercedes, Williams et Haas. La piste Alpine a été gardée pour la forme, à la fois pour respecter les modalités du contrat (la clause d’exclusivité en cas de prolongation) et surtout pour continuer de maintenir une unité pour les observateurs extérieurs. Bruno Famin a d’ailleurs, avant Monaco, indiqué l’envie de l’écurie tricolore de continuer avec le duo Gasly – Ocon en 2025. Une déclaration destinée à orienter le travail à venir de l’équipe, confirmant la stratégie de communication engagée, en orientant les conversations sur les améliorations de l’A524. Le GP de Monaco détruira ce plan.

Déjà à Emilie Romagne, sur le circuit d’Imola, durant les essais libres, Pierre Gasly avait lâché à la radio une certaine tension dans l’écurie à propos de son équipier Ocon. L’équipe française s’était excusée auprès de Gasly. Monaco et l’accident des deux pilotes a été la goutte d’eau.

La sanction d’Ocon

Esteban Ocon pourrait avoir à payer pour les dégâts de Monaco et être facturé pour des dégâts avenir de sa voiture, dans le cas d’une collision avec son équipier, pour le reste de la saison. La facture de sa 524 après Monaco est estimée à 750 000 euros (environ 1,1 millions si l’on ajoute celle de la monoplace de Gasly). L’année dernière Ocon avait couté 2,7 millions d’euros en accidents à l’écurie.

Il ne restait qu’une piste crédible après Monaco

En coulisse, Ocon cherchait un contrat de trois ans pour le futur. Sachant que son salaire serait réduit par rapport à celui dont il dispose chez Alpine aujourd’hui (9 millions d’euros et 3 millions de primes, selon l’édition 2024 de notre partenaire Business Book GP), le pilote était devenu attractif sur le marché. L’accident de Monaco a réduit à une seule option son futur. La piste Williams s’étant évanouie, celle d’Alpine aussi, Mercedes également et Audi est toujours focus sur Sainz. Ils étaient 5 avant Monaco encore crédible à vouloir Ocon sur le marché des transferts. Il n’en reste qu’un aujourd’hui.

L’avenir passera par Haas F1 Team pour 2025 et après. Les discussions entre les parties sont toujours d’actualités et le Team Principal de l’écurie américaine, Ayao Kumatsu a confirmé son intérêt pour le pilote français. Un contrat de trois ans est prêt à être signer, confirmant jusqu’en 2027 l’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1.