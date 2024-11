Le Real vend des casiers de Zidane, Benzema et Cristiano Ronaldo

Des objets associés à l’ancien stade Santiago-Bernabeu parmi lesquels des casiers de joueurs du Real Madrid, sont à vendre à Londres.

Le Real Madrid s’apprête à vendre aux enchères des pièces historiques de son vestiaire, dont les casiers personnels de ses plus grandes stars. Cette vente fait suite à la rénovation du stade Santiago Bernabéu, achevée en septembre 2023 pour un montant de plus d’un demi-milliard d’euros.

Point d’orgue de cette mise aux enchères : une collection de 24 casiers ayant appartenu à des légendes du club. Parmi les plus prestigieux, ceux de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Karim Benzema, mais aussi David Beckham, Luis Figo et Sergio Ramos. Ces vestiges témoins de six Ligues des Champions seront proposés chez Sotheby’s à Londres à partir du 12 novembre, avec une mise à prix fixée à 10 000 livres par casier (12 000 €).

Le Real Madrid « efface » les traces de son vieux Santiago-Bernabeu

La maison de vente britannique exposera également d’autres pièces emblématiques du stade madrilène, comme une imposante mosaïque de trois mètres de large (mise à prix 14 000 euros) ou encore les anciennes portes métalliques du stade (9 500 euros).

Cette vente, première du genre pour un club européen de ce standing, permettra aux fans et collectionneurs du monde entier d’acquérir un morceau de légende. Une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Real Madrid. L’exposition sera accessible gratuitement au public dans les galeries londoniennes de Sotheby’s pendant toute la durée des enchères, soit deux semaines.