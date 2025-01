Détail des primes gagnées par les clubs français en Ligue des champions

L’aventure se poursuit pour les quatre clubs français de la Ligue des champions qui ont tous l’assurance de gagner de belles primes.

Quatre engagés, quatre qualifiés, les clubs de la Ligue 1 française présents en Ligue des champions. Dont un, qu’est le LOSC Lille, qui verra de façon certaine les huitièmes de finale. Les trois autres – Paris SG, Stade Brestois et AS Monaco – en passeront par un barrage, avec un affrontement franco-français à venir, sans que l’on ne sache encore la nature exacte de l’opposition.

Telle est donc la nouvelle formule de la Ligue des champions prévue par l’UEFA. Nouvelle formule qui suppose de nouvelles primes, revues à la hausse. Avec toujours un même dispositif d’une prime commune à toutes les équipes, de bonus à la performance en phase initiale (victoires et matchs nuls), plus un autre selon la place au classement final de la poule unique, encore une pour les équipes classées dans les 8 premiers et celle qui suivent jusqu’à la seizième. Et enfin un dernier pilier qui englobe à la fois les droits TV et le classement au coefficient, qui demeure plus incertain à calculer. Nous y reviendrons.

Le LOSC mène la course avec 40,77 M€ garantis + 11 M€ de la qualif en huitièmes

De façon garantie, au lendemain de la fin de la première phase de classement, LOSC Lille est en tête des primes gagnées par les quatre clubs français à l’ajout de la part commune (18,62 M€), conjuguée aux cinq victoires à 2,1 million chacune, plus 700 000 euros du seul match nul, et encore la septième place finale à 8,25 millions d’euros, avec une rallonge de 2 millions d’euros pour avoir terminé dans le top 8. De façon absolument certaine donc, Lille cumule 40,07 millions d’euros qui gonfleront même de 11 millions de plus, avec l’assurance de jouer un huitième de finale.

Un nouveau pilier « valeur » totalement hypothétique à calculer

Suivant la même logique de calcul, le Paris SG a déjà remporté 34,77 millions, l’AS Monaco, 33,22 millions et le Stade Brestois, 32,945 millions. Plus un million à venir avec le tour de playoff.

Reste en plus la dernière part qui mixe à la fois les droits TV et le classement au coefficient de chaque club. L’UEFA n’en ayant pas donné les détails précis (hormis que l’ensemble pèse 853 millions d’euros et qu’il sera réparti selon le montant total investit par les diffuseurs de chaque pays), tout décompte produit ça et là est totalement hypothétique. Simplement peut-on estimer pour les clubs français entre 15 et 25 millions d’euros par club à venir, étant donné le contrat noué par Canal+ avec l’UEFA. C’est seulement à la louche et personne, en l’état actuel des informations dévoilées, ne peut véritablement être plus précis.

