Des nouvelles de Gareth Bale, il signe avec Sbotop

Gareth Bale est le nouvel ambassadeur du bookmaker Sbotop.

Gareth Bale refait (un peu) parler de lui. Depuis sa retraite du football il y a un peu plus d’un an, le Gallois profite de son temps pour s’adonner à sa passion du golf. Non sans oublier quand même les affaires commerciales, en l’espèce il devient l’ambassadeur de la marque de jeu en ligne Sbotop.

Un nouveau partenaire commerciale pour Gareth Bale

À 34 ans, Bale, qui a brillé sous les couleurs de clubs tels que Tottenham Hotspur et le Real Madrid au cours de sa carrière étincelante, avec à son palmarès cinq titres de la Ligue des champions de l’UEFA, apporte son expertise et sa popularité à cette nouvelle aventure.

« J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Sbotop pour interagir avec les fans et faire de ce partenariat un moment mémorable et également contribuer à renforcer les valeurs de la marque qui sont basées sur la confiance et la valeur », détaille le Gallois dans le communiqué d’annonce.

« Je suis convaincu que cette collaboration renforcera encore la position de premier plan que Sbotop a bâtie dans l’industrie des paris sportifs, basée sur la confiance et la valeur », ajoute le PDG du groupe, Bill Mummery.

Le sponsor maillot majeur sur le maillot de Fulham

Sbotop exploite actuellement un bookmaker sportif et un casino en ligne en Asie sous licence des Philippines ; l’île de Man réglemente la marque pour ses opérations européennes. Elle possède un long historique de partenariats avec des équipes sportives et des athlètes, agissant actuellement en tant que sponsor principal du maillot du Fulham FC en Premier League anglaise.