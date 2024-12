UFL. Le jeu de Cristiano Ronaldo signe avec Adidas son premier sponsor

UFL, le jeu de football dont Cristiano Ronaldo est actionnaire, aura Adidas comme sponsor à sa sortie au grand public.

Après des années de développement secret, UFL se lance dans deux jours et ambitionne de bousculer les codes des jeux de simulation footballistique. Né en 2016, UFL est le fruit d’un travail mené tambour par Eugene Nashilov et son équipe.

Autour de stars telles que Cristiano Ronaldo ou De Bruyne, UFL débarque jeudi

La signature d’un partenariat avec Adidas marque un tournant. La marque allemande est le premier sponsor officiel associé à la simulation. Avec des stars comme Cristiano Ronaldo – qui a même investi 36,5 millions d’euros dans le projet -, Kevin De Bruyne, Oleksandr Zintchenko, Roberto Firmino et des clubs dont l’AS Monaco, UFL veut séduire les joueurs du monde entier.

UFL se positionne comme une alternative gratuite et accessible dans l’univers des jeux de simulation de football et se voit en concurrent direct à EA Sports et Konami qui dominent le genre. Le titre doit sortir ce jeudi 5 décembre après de années de développement et plusieurs semaines de teasing.

