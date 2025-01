Denis Bouanga. Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue en MLS ?

Cela fait 874 jours ce jeudi que Denis Bouanga a traversé l’Atlantique pour la MLS.

Et l’on reparle d’un retour possible de Denis Bouanga en Ligue 1. Ce n’est pas la première fois que l’ailier est cité comme une cible du mercato, cet hiver il est plutôt question de lui au Stade Rennais. Il y a un an, a été évoqué l’intérêt supposé de l’Olympique de Marseille… Le fait est que depuis le 4 août 2022 qu’il a quitté l’AS Saint-Etienne et l’Europe pour le Los Angeles FC et la MLS, il n’est plus jamais revenu.

Il a même été prolongé au cours de l’hiver dernier et à cette occasion, il a été revalorisé. Ce jeudi 9 janvier 2025, l’international gabonais est entré dans son 874e jour de footballeur sur le continent nord-américain. Son premier contrat, signé du 22 août 2022 au 3 mars 2024 lui rapportait la somme précise de 2 386 667 dollars, compensation incluse. Soit une rente quotidienne équivalente à 6 539 dollars.

Prolongé en mars dernier par le Los Angeles FC

Il aura passé 566 jours et gagné l’équivalent de 3 701 074 dollars sur la période. Il y a un peu moins d’un an, à l’approche du printemps, il a donc été prolongé et revalorisé par la franchise californienne. Son salaire est alors passé à 3 609 500 dollars annuels, ou 9 889 dollars journaliers. Depuis qu’il l’a signé, 308 jours se sont écoulés. Ils ont rapporté 3 045 812 dollars à l’intéressé.

Ce jeudi donc, à l’addition des deux contrats noués avec le LAFC, Denis Bouanga a gagné 6 746 886 cumulés, soit traduit en euros au cours monétaire du moment, 6,55 millions d’euros. Il lui reste deux avec sa formation, jusqu’au terme de son engagement fixé au dernier jour de l’année 2027.