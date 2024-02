Déjà ambassadeur, Harry Kane devient actionnaire des vêtements Reflo

Harry Kane ajoute un business à son arc.

L’attaquant du FC Bayern Munich, Harry Kane, a pris la tête des investisseurs lors de la première levée de fonds de la marque de vêtements de performance Reflo. Le footballeur de 30 ans souhaite soutenir l’ambition de la marque britannique d’être la plus durable au monde. Reflo, lancée en novembre 2021, a réuni 1 million de livres lors de sa première levée de fonds.

Kane devient un investisseur de la marque britannique

Kane porte la marque Reflo en coulisses depuis plus d’un an, en qualité d’ambassadeur. Kane a commenté : « Je veux investir dans une entreprise et une marque qui correspondent à mes propres valeurs en matière de futur durable, et assurer un monde où la performance sportive et la durabilité peuvent coexister me rend très enthousiaste. Entendre ce que Rory (Rory Macfadyen le co-fondateur) et l’équipe de Reflo ont prévu me montre qu’ils ont des objectifs de croissance ambitieux pour aider à rendre la durabilité et la performance sportive aussi importantes que possible, et j’ai hâte d’en faire partie. »

Une marque déjà impliquée dans le monde sportif

Reflo, basée à Doncaster, en Angleterre, a été fondée en 2021 par Rory MacFadyen. L’entreprise de vêtements durables fabrique ses produits à partir de déchets plastiques recyclés pour répondre aux exigences élevées des activités sportives de haut niveau. Reflo utilise principalement des emballages recyclés ou recyclables et s’abstient d’utiliser des plastiques à usage unique dans sa chaîne d’approvisionnement. L’entité possède également une riche expérience dans les affiliations sportives, étant le partenaire officiel de l’équipe Veloce dans le championnat Extreme E, des séries The Icons et du WM Phoenix Open dans le golf.