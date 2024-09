De l’OM au Stade Rennais, l’évolution du salaire de Mandanda en carrière

Steve Mandane un « Fenomeno » qui porte bien son surnom.

38 ans dont vingt passés sur les pelouses de football et un titre de champion du monde en principale ligne de son palmarès, au crépuscule de sa carrière, Steve Mandanda peut regarder avec fierté dans son rétroviseur. El fenomeno n’a fréquenté que quatre clubs dans sa riche et longue carrière, mais il a fait l’essentiel au service de l’Olympique de Marseille.

L’essentiel d’une riche carrière avec l’OM

Sur les quatorze dernière saisons, il a gagné en importance et influence, sur le terrain autant contractuellement parlant. Sa courte pige d’un an à Crystal Palace ne lui aura apporté rien d’autre qu’un salaire plus conséquent que la moyenne de toutes ses saisons. Il a signé à l’époque un contrat sur trois ans payé l’équivalent de 80 000 livres hebdomadaires.

Mandanda cumule près de 50 M€ en salaires

Au cumul de sa carrière du Havre au Stade Rennais en passant par l’OM et l’Angleterre, Steve Manda approche les 50 millions d’euros bruts de salaires hors primes, pour une moyenne a près de 2,5 millions d’euros par an. Son autorité sur les pelouses de football n’a d’égale que sa discrétion en dehors. Avec Rennes il est sous contrat jusqu’en 2025. Il aura alors 40 ans, à la fin de ce bail. Peut-être l’heure sera venue pour lui de ranger définitivement les gants et les crampons dans l’armoire aux souvenirs.

L’évolution du salaire de Steve Mandanda en carrière