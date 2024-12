Danilo Pereira. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté le PSG pour Al-Ittihad ?

Danilo Pereira ne souhaitait pas quitter le PSG cet été. En tout cas pas comme ça…

Danilo Pereira en a gros sur le coeur. Interrogé ce samedi par le Parisien-Aujourd’hui en France, le défenseur portugais vide son sac, à la suite de son départ du Paris SG cet été, qu’il dit ne pas avoir souhaité. Il pointe très clairement du doigt Luis Enrique, qui l’aurait poussé à s’en aller. « C’était le choix du coach, avec lequel je n’ai pas échangé. » « Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi », déplore-t-il dans l’entretien.

C’est en Arabie Saoudite à Al-Ittihad, que Danilo Pereira a finalement rebondi. Un choix que l’on comprend en creux, à défaut, pour le joueur de 33 ans. « J’avais d’autres opportunités. Mais elles n’ont pas été possibles car Paris a refusé beaucoup d’offres », précise-t-il, citant Porto ou l’Alético Madrid.

Un salaire plus d’une fois et demi supérieur à ce qu’il était avec le PSG

Sportivement, il a sûrement perdu en challenge, en passant de l’Europe et sa prestigieuse Ligue des champions au Moyen Orient, en dépit de toutes les stars qui évoluent désormais dans le championnat saoudien. Financièrement, par contre, Danilo Pereira s’y retrouve avec son nouveau club. Contre une indemnité de 5 millions d’euros, il a quitté Paris pour Al-Ittihad le 2 septembre dernier, au lendemain de la cloture du mercato en France (qui demeurait encore ouvert pour la Saudi Pro League).

A cette occasion, le polyvalent défensif a paraphé un contrat sur deux ans au terme de l’exercice 2023-2024. Au Paris SG, Danilo Pereira avoisinait un salaire annuel estimé à 3,2 millions d’euros, qu’il n’est pas loin d’avoir doublé en changeant d’équipe. Désormais, il est proche de 450 000 euros mensuels. soit un équivalent journalier de 14 795 euros.

Depuis son départ de la France et sa capitale, il s’est écoulé 104 jours ce samedi 14 décembre. Danilo Pereira a donc gagné l’équivalent de 1 538 680 euros. C’est-à-dire l’équivalent environ de six jours de travail de son nouveau coéquipier, Karim Benzema, qui est après Cristiano Ronaldo, le footballeur le mieux payé au monde (hors revenus du sponsoring en plus), cette saison 2023-2024.