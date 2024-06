Les 10 footballeurs les plus riches à l’Euro 2024

Cristiano Ronaldo a le plus gros palmarès des footballeurs à l’Euro 2024. Et aussi la plus grosse fortune.

Alors que l’Euro 2024 suit son cours avec la fin de la phase de groupes et le début des éliminatoires, quelques joueurs se démarquent des autres par leur statut, leur influence et pour un petit nombre, leurs poids financier. Entre salaires exorbitants et contrats publicitaires lucratifs, ces stars du football amassent des sommes impressionnantes. Le journal The Sun a dressé un palmarès des footballeurs les plus riches de l’Euro 2024, bien sûr basé sur des estimations de la fortune de chacun.

Cristiano Ronaldo riche d’un plus d’un demi-milliard d’euros

Parmi eux, Cristiano Ronaldo trône au sommet avec une fortune évaluée à 557 millions d’euros. À 39 ans, le Portugais continue d’afficher une longévité exceptionnelle sur et en dehors du terrain. Ses contrats avec Al-Nassr, Nike, Unilever et Herbalife, ainsi que son portefeuille immobilier impressionnant, renforcent sa position de joueur le plus riche de cet Euro.

Mbappé et Griezmann dans le top 10 des fortunes à l’Euro 2024

Derrière Ronaldo, Kylian Mbappé suit, à 167 millions d’euros estimés pour le capitaine des Bleus. Son récent transfert au Real Madrid et ses partenariats avec Hublot, Louis Vuitton et Hennessy témoignent de son statut de superstar mondiale. Mbappé n’est pas seulement l’un des joueurs les plus excitants de la planète, il est aussi l’un des plus fortunés, continuant d’étendre son empire financier.

L’Angleterre n’est pas en reste avec Harry Kane, dont la récente signature avec le Bayern Munich a fait grimper son patrimoine à 85 millions d’euros. Kane, qui bénéficie de contrats avec Amazon et Sketchers, possède également une impressionnante collection de propriétés. Son transfert à 95 millions d’euros à Bayern Munich, accompagné d’un salaire annuel de 25 millions d’euros, illustre la puissance financière que le football peut offrir à ses stars les plus brillantes.

Antoine Griezmann est l’autre joueur français classé dans ce top 10 avec une fortune de 84 millions d’euros. Ses revenus proviennent non seulement de son salaire de 13 millions d’euros par an avec l’Atlético, mais aussi de ses contrats publicitaires avec Puma, Gillette ou Head & Shoulders. Griezmann réside dans une maison moderne à Madrid. Robert Lewandowski, quant à lui n’est plus à l’Euro, sa Pologne étant éliminée. Mais il reste l’un des meilleurs attaquants de tous les temps et son patrimoine donné proche de 79 millions d’euros l’atteste. Joueur de Barcelone, son salaire annuel est de 26 millions d’euros, faisant de lui l’un des footballeurs les mieux payés du moment.

Deux Belges et deux Français dans le classement

La suite du classement inclus le capitaine croate Luka Modric, lui aussi éliminé du tournoi dès la phase de groupes, deux Belges, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, futurs adversaires des Bleus en huitièmes de finale, le vétéran de l’attaque allemande, Thomas Müller et la nouvelle (pop) star du football anglais, Jude Bellingham.

Les footballeurs les plus riches à l’Euro 2024