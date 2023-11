Les salaires des joueurs du FC Barcelone en 2023-2024

Robert Lewandowski domine le vestiaire du FC Barcelone sur la fiche de paie.

C’est devenu un point de crispation au FC Barcelone, ces dernières années, que celui des salaires des joueurs. C’est parce que la rémunération de l’effectif débordait (elle était passée de 68% son poids sur le chiffre d’affaires à 84% la saison du départ de l’Argentin), que Lionel Messi s’en est allé vers le PSG, après être passé en pleurs à la tribune. Depuis, la masse salariale est un peu mieux maîtrisée, mais la Ligue du foot d’Espagne et son véhément président Javier Tebas l’a dans le collimateur.

Le FC Barcelone contraint de réduire sa masse salariale

Sa Ligue a imposé au club blaugrana cette saison 2023-2024, une cure de régime drastique en réduisant de 648 millions d’euros à 270 millions d’euros son plafond salarial maximum. Ce n’est pas sans incidences sur le recrutement et les prolongations de joueurs. Il n’y a plus désormais que l’attaquant Polonais Robert Lewadoski pour écraser le vestiaire du poids de son salaire ; en l’espèce estimé proche de 26 millions d’euros brut donnés par le journal L’Equipe dans sa dernière enquête sur les salaires. Il devance dans le collectif de Xavi Hernandez, le milieu néerlandais Frenkie De Jong dont les détails du contrat ont été révélés et son homologue allemand au milieu, İlkay Gündoğan.

Lewandowski domine le vestiaire du Barça de son salaire

Les salaires donnés ci-dessous sont des estimations annuelles brutes (hors bonus individuels et collectifs de chacun) prises sur les médias L’Equipe, Sport et Marca, dans son étude sur le top 100 des sportifs les mieux payés d’Espagne en 2023. En 2022, pour dernier chiffre officiellement connu, la masse salariale chargée du FC Barcelone était de 465 millions d’euros. Sous contrainte de la LFP espagnole, elle devrait donc avoir baissé sur cet exercice sportif et comptable.

Les salaires des joueurs du FC Barcelone en 2023-2024

Lewandowski 26 L’equipe

Frenkie de Jong = 18 M€

İlkay Gündoğan = 16 M€

Marc-André Ter Stegen = 14 M€

Jules Koundé = 13,5 M€

Joa Cancelo = 12,5 M€

Raphinha = 12,5 M€

Ferran Torres = 10 M€

Pedri = 9,4 M€

Íñigo Martínez = 9,4 M€

Andreas Christensen = 9 M€

Ronaldo Araujo = 7 M€

Gavi = 6,8 M€

Marcos Alonso = 6,3 M€

Sergi Roberto = 5 M€

João Félix = 4 M€

Oriol Romeu = 3,5 M€

Iñaki Peña = 3,3 M€

Alejandro Balde = 1,7 M€

Lamine Yamal = 1,7 M€

Estimations de salaires exprimées en brut