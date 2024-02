Les salaires des joueurs du Bayern Munich en 2023-2024

Harry Kane est le joueur le mieux payé du Bayern Munich. Et de tout le football allemand.

Le Bayern Munich domine financièrement depuis des années son championnat de Bundesliga. Ça l’autorise à recruter certains des joueurs les plus doués de la planète football. Car qui dit talent, dit rémunération adéquate. Aprs Robert Lewandowski, puis Sadio Mané (à 22 M€ brut la saison dernière), l’attaquant anglais Harry Kane est devenu cet été, à la fois la recrue la plus chère de l’histoire du ballon rond en Allemagne et le joueur le mieux payé ; il avoisine les 25 millions d’euros brut annuels.

Harry Kane, un transfert et un salaire record pour la Bundesliga

Derrière l’international anglais, pointe le capitaine du Bayern, Manuel Neuer, avec un salaire de 21 millions d’euros, qui lui même devance un autre joueur emblématique du collectif bavarois que l’attaquant de 34 ans, Thomas Müller. L’ailier de l’équipe de France, Kingsley Coman n’est pas loin depuis sa prolongation signée en début d’année 2022, à hauteur de 18 millions d’euros brut annuels sur cinq ans.

Une masse salariale à plus de 300 M€ au Bayern Munich

Pour les deux autres joueurs nationaux de l’effectif du Bayern Munich cette saison 2023-2024, le défenseur Dayot Umpamecano approche les 10 millions d’euros par saison, tandis que la jeune pépite offensive Mathys Tel est à près de 4 millions brut annuels. Les chiffres sont des estimations partagées la saison dernière par le média Bild, en Allemagne, complétés par les salaires des recrues de cet été. En 2022, la masse salariale du Bayern Munich s’élevait à 322 millions d’euros brut. Elle est l’une des plus épaisses du football en Europe, mais elle est parfaitement maîtrisé par le club, puisqu’elle pèse plus ou moins la moitié des revenus produits par ailleurs.

Les salaires des joueurs du Bayern Munich en 2023-2024

Harry Kane = 25 M€

Manuel Neuer = 20 M€

Thomas Müller = 20 M€

Kingsley Coman = 18 M€

Joshua Kimmich = 18 M€

Leroy Sané = 17 M€

Serge Gnabry = 17 M€

Matthijs de Ligt = 16 M€

Leon Goretzka = 15 M€

Min-jae Kim = 15 M€

Dayot Upamecano = 10 M€

Raphaël Guerreiro = 8 M€

Alphonso Davies = 5 M€

Eric Dier = 5 M€

Jamal Musiala = 5 M€

Sven Ulreich = 5 M€

Mathys Tel = 4 M€

Sacha Boey = 3 M€

Eric Maxim Choupo-Moting = 2,6 M€