Cristiano Ronaldo dévoile une collection NFT en dépit du litige en cours

Alors qu’une procédure est en cours, Cristiano Ronaldo lance la 4e saison de son partenariat avec Binance.

Malgré un litige en cours impliquant à la fois Cristiano Ronaldo et Binance, la star portugaise a lancé mercredi sa quatrième collection de NFT en partenariat avec la plateforme de cryptomonnaie mondiale. Des milliers de collections numériques créées par sept artistes différents seront mises en vente exclusivement sur la place de marché NFT de Binance au cours des deux prochaines semaines, au prix de 35 € chacune.

La 4e série de NFT entre Cristiano Ronaldo et Binance

Certains détenteurs de ces NFT bénéficieront de récompenses telles que des maillots et des billets de match, tandis que quelques NFT plus rares seront vendus aux enchères en juin. Les acheteurs de ces items numériques pourront rencontrer Ronaldo à Riyad, en Arabie Saoudite, où il évolue avec le club d’Al-Nassr FC. Les propriétaires des six NFT réguliers (chacun représentant une étape différente de la carrière de Ronaldo) pourront également participer à un quiz pour gagner un septième NFT, représentant le Portugal, et rejoindre ce voyage exclusif.

Cette annonce intervient quelques semaines après que le juge de Floride Roy Altman a rejeté la demande de Ronaldo visant à faire annuler une poursuite de 1 milliard de dollars contre la star, accusée de promouvoir la « vente de titres non enregistrés en coordination avec Binance ». Binance avait lancé la première série de NFT de Ronaldo en novembre 2022, et la star du football a souvent posté sur la société à ses plus de 630 millions de followers sur Instagram.

Le sport et ses athlètes pour promouvoir la technologie blockchain

Alors que la technologie blockchain tente de s’imposer auprès du grand public, plusieurs entreprises se sont tournées vers le sport et ses plus grandes stars, dont Ronaldo, Tom Brady et Steph Curry, pour accroître la crédibilité de l’industrie. Binance a également signé des accords avec des organisations de football comme le FC Porto et la S.S. Lazio, ainsi qu’avec l’équipe de Formule 1 Alpine. La société affirme avoir attiré plus d’un million de nouveaux utilisateurs grâce à ses partenariats sportifs.

Les critiques de ces connexions se sont intensifiées en 2022, notamment après la faillite de FTX, un rival de Binance. Des célébrités comme Brady, Curry, Shohei Ohtani et Shaquille O’Neal ont été nommées dans une poursuite contre les promoteurs de FTX, tandis que la MLB et Jimmy Butler ont également fait l’objet de poursuites légales.