Cristiano Ronaldo, Benzema… Les footballeurs qui comptent le plus d’abonnés sur Youtube

Cristiano Ronaldo n’en finit pas d’élargir son empire. Après avoir conquis la planète football, c’est désormais sur YouTube que la star portugaise marque des points. Lancée le 21 août dernier, sa chaîne offre à ses fans des contenus exclusifs mêlant moments intimes avec sa compagne Georgina Rodriguez, coulisses de ses entraînements, et aperçu de sa vie privée. Le succès est immédiat : en quelques heures, CR7 atteint le million d’abonnés, illustrant une fois de plus sa capacité à fédérer au-delà des stades.

Mais Ronaldo n’est pas un cas isolé. Loin de se cantonner à leurs performances sportives, plusieurs joueurs ont choisi de se diversifier en devenant créateurs de contenu sur des plateformes comme YouTube et Twitch. Karim Benzema, Ballon d’Or 2022, fait partie des pionniers. Sa chaîne, qui compte près de 600 000 abonnés, dévoile des vidéos de sa vie quotidienne, ses sessions d’entraînement, et ses collections de voitures de luxe. Le contenu authentique et accessible du Français lui permet de renforcer encore un peu plus son lien avec ses fans.

Autre figure emblématique, Sergio Agüero, contraint de mettre fin à sa carrière prématurément pour des raisons de santé, a trouvé une nouvelle voie sur Twitch. Suivi par près de 5 millions de personnes, l’ex-attaquant de Manchester City régale sa communauté avec des sessions de jeu en direct et des commentaires de matchs, alliant passion du football et proximité avec son public.

Dans cette mouvance, d’autres joueurs comme Ben Foster et Jesse Lingard se distinguent également. Le gardien de Watford, à travers sa chaîne « The Cycling GK », parvient à fusionner ses passions pour le football et le cyclisme, tandis que Lingard propose des vidéos axées sur le gaming, attirant ainsi un public jeune et diversifié.

Enfin, Christian Vieri, bien qu’éloigné des terrains depuis plusieurs années, continue de faire parler de lui avec « BoboTV » sur Twitch. Co-animée par d’anciennes gloires du football italien, sa chaîne est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de débats footballistiques animés.

À travers ces exemples, on constate que les footballeurs ne se contentent plus de briller uniquement sur le terrain. Ils investissent désormais le monde numérique, créant un lien direct et intime avec leurs fans, et redéfinissant les contours de la célébrité sportive à l’ère des réseaux sociaux.