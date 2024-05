Cristiano Ronaldo avec une montre unique à 1,2M€ en tribunes du combat Fury-Usyk

Cristiano Ronaldo et Neymat étaient deux des VIP présents samedi à Riyad, au combat de boxe entre l’Anglais Tyson Fury et l’Ukrainien Oleksandr Usyk.

Lors du combat épique de poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk à Riyad samedi soir, Cristiano Ronaldo a attiré l’attention en tribunes, non seulement par sa présence, mais aussi par la montre exceptionnelle qu’il portait. La star du football arborait une pièce unique de Franck Muller Genève, un tourbillon estimé à 1,2 million d’euros.

Cristiano Ronaldo était présent à l’occasion du combat Fury-Usyk à Riyad

Cette montre, un véritable chef-d’œuvre d’horlogerie, est entièrement sertie de diamants baguette et de rubis, utilisant une technique complexe appelée « serti mystérieux ». Cette méthode, également connue sous le nom de « montage invisible », permet de fixer les pierres précieuses sans aucun support visible, créant ainsi un effet de mystère et de pureté inégalé.

Une montre pièce unique signée de la marque suisse Franck Muller Genève

La présence de Ronaldo avec une telle montre en tribunes a ajouté une touche de glamour et d’exclusivité à une soirée déjà pleine de suspense et d’excitation. Cette pièce unique, qui surpasse même les créations de haute joaillerie de Van Cleef & Arpels, reflète parfaitement le goût raffiné et l’extravagance du footballeur portugais.

Alors que Fury et Usyk s’affrontaient sur le ring, Ronaldo brillait de mille feux dans les gradins, confirmant une fois de plus son statut d’icône non seulement dans le monde du sport, mais aussi dans celui de la mode et du luxe.