Avec 2 Français, le 11 le plus cher sur ce mercato selon Football Benchmark

A 244 millions d’euros, Kylian Mbappé est le footballeur le plus cher du moment.

Il est sans aucun membre du championnat de Ligue 1 mais compte deux internationaux français en son sein. Il, c’est le 11 le plus cher du monde sur ce marché des transferts d’après les estimations de Football Benchmark. Avec le défenseur qui monte ches les Bleus comme avec Arsenal, William Saliba et la recrue la plus premium de l’été du champion d’Europe madrilène, Kylian Mbappé.

Mbappé et Saliba dans le collectif le plus cher de ce mercato

Le premier est valorisé à 100 millions d’euros et il est à ce titre le défenseur le plus cher de la planète football. L’autre vaut 244 millions d’euros, avec son nouveau contrat de cinq ans au Real et il n’est nul autre que le plus cher de la planète… tout court!

Un 11 valorisé à 1,4 milliard d’euros par Football Benchmark

Ce collectif mélange des joueurs de cinq équipes différentes (Manchester City, Real Madrid, FC Barcelone, Arsenal et Liverpool) et Manchester City et le Real Madrid sont en force, avec trois représentants chacun. Cumulé ce 11 vaut 1,413 milliard d’euros, soit un joueur à la moyenne de 128 millions d’euros.