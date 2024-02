Combien valent les clubs de la Ligue 2 ?

Plus ou moins 17 M€ la valorisation moyenne d’un club de la Ligue 2.

Dans la série « valorisation des clubs professionnels du football français », voilà après la Ligue 1 celle des formations de la Ligue 2, cette saison 2023-2024. En suivant la même méthodologie primaire, donnée par un spécialiste de la cession des clubs au journal L’Equipe : « Pour un acheteur rationnel, un club de foot vaut un multiple de ses revenus hors transfert. Pour un club moyen, c’est environ une fois et demie, pour un club à la notoriété plus établie de deux à trois fois. Enfin, pour un club anglais prestigieux, de quatre à cinq ».

Des valorisations à nuancer surtout pour l’ASSE, le FCGB, le SCO et l’ESTAC

Le procédé est bien évidemment minimaliste, l’estimation dépend de la lecture de plusieurs autres critères et avant tout de l’envie et de la stratégie des acheteurs de tout ou partie des parts sociales d’un club. Mais il nous donne une lecture d’ensemble des vingt équipes de l’antichambre de l’élite, même imprécise. Elle l’est d’autant que les chiffres d’affaires en question diffèrent notamment au bénéfice des clubs relégués de Ligue 1, en l’espèce sur notre zone d’étude ceux du SCO Angers, de l’AJ Auxerre, de l’AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux sur le bilan de l’exercice 2022-2023 étant le dernier officiellement connu.

En moyenne, un club de la Ligue 2 vaut 18 millions d’euros

Cela justifie par exemple les valorisations élevées des Girondins de Bordeaux ou de l’ASSE, pour deux des formations justement en quête d’un repreneur pour les Verts, d’un partenaire minoritaire du côté des Marines. Désormais, après plus d’une saison complète passée en Ligue 2, ils n’en valent plus autant. Si l’on excepte les quatre qui viennent de l’échelon supérieur, les clubs du championnat approchent les 17 millions d’euros en valeur, proche de l’estimation de l’Amiens SC.

Valorisation des clubs de la Ligue 2 de la saison 2023-2024

Saint-Etienne (venant de la L1) = 100 M€

Bordeaux (L1) = 74 M€

Angers (L1) = 53 M€

Troyes (L1) = 39 M€

Dijon = 31 M€

Guingamp = 27 M€

Caen = 23 M€

Auxerre = 20 M€

Paris FC = 20 M€

Amiens = 18 M€

Ajaccio = 14 M€

Bastia = 15 M€

Rodez = 12 M€

Grenoble = 12 M€

Pau = 11 M€

Quevilly – Rouen = 11 M€

Valenciennes = 11 M€

Dunkerque = 10 M€

Concarneau = NC

Annecy = NC