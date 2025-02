Cristiano Ronaldo. La marque CR7 approche le milliard de valorisation

A 40 ans aujourd’hui, Cristiano Ronaldo reste un phénomène sportif ET extra-sportif.

La marque CR7, associée à la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, atteint désormais une valorisation record de 850 millions d’euros, selon une étude menée par l’IPAM (Institut Portugais d’Administration et Marketing). Cette évaluation s’appuie sur le Sports Reputation Index, un outil d’analyse combinant 28 variables réparties en six dimensions clés.

À 40 ans ce mercredi 5 février, l’attaquant d’Al Nassr continue d’affoler les compteurs, tant sur le plan sportif que commercial. Ses revenus annuels donnent le vertige : 200 millions d’euros de salaire, auxquels s’ajoutent 150 millions d’euros issus de contrats publicitaires avec des marques internationales.

La personnalité la plus suivie au monde

Sur les réseaux sociaux, CR7 règne en maître incontesté. Il est devenu la personnalité la plus suivie au monde avec plus d’un milliard d’abonnés, dont 650 millions rien que sur Instagram. Son impact médiatique est tout aussi impressionnant : l’année dernière, il a généré 22,3 millions d’articles de presse et suscité 187 millions de recherches sur Google.

Le phénomène Ronaldo dépasse largement le cadre sportif. Sa présence dans 4 000 ouvrages sur Amazon et dans 63 000 articles universitaires témoigne de son influence considérable. Plus qu’un simple footballeur, il est devenu un véritable empire commercial, cumulant les rôles d’athlète, d’égérie publicitaire, d’influenceur et d’homme d’affaires.

Les experts prévoient une croissance continue de la valeur de la marque CR7 dans les années à venir, confirmant son statut d’icône mondiale sans précédent dans l’histoire du sport.