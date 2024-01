Combien valent les clubs de la Ligue 1 ?

Cela bouge dans l’actionnariat des clubs de la Ligue 1 française.

Entre les vendeurs connus et ceux qui opèrent dans l’ombre, les clubs du foot professionnel français sont plusieurs à chercher tout ou partie de nouveaux acquéreurs. Après le RC Strasbourg, l’OL et l’entrée au capital du FC Lorient, du RC Lens et même du plus riche PSG, d’actionnaires minoritaires, c’est désormais l’AS Monaco qui est à vendre en Ligue 1.

L’AS Monaco en Ligue 1 est à vendre

Combien peut valoir le club de l’AS Monaco ? Le journal L’Equipe s’intéresse à la question et évoque en sujet les explications d’un spécialiste de la cession du club qui indique : « Pour un acheteur rationnel, un club de foot vaut un multiple de ses revenus hors transfert. Pour un club moyen, c’est environ une fois et demie, pour un club à la notoriété plus établie de deux à trois fois. Enfin, pour un club anglais prestigieux, de quatre à cinq. »

A Sportune, nous avons repris la méthode en l’appliquant à chaque club de la Ligue 1. En précisant qu’évidemment l’exercice à ses limites et que d’ailleurs, comme pour le transfert d’un joueur, il n’y a que l’offre que le vendeur est disposé à investir qui compte. Comprendre qu’il existe plusieurs forme de méthodologie et aucune vérité absolue. Néanmoins, en se basant sur les chiffres d’affaires des clubs de la Ligue 1 au dernier bilan officiel au 30 juin 2022, à l’exception du PSG, de l’OL et du MHSC dont nous avons connaissances pour la saison 2023, voilà ci-dessous la valorisation des équipes de l’élite du football français.

5 milliards de valorisation des clubs français dont la moitié du PSG

Cumulé, les 18 clubs de la Ligue 1 approchent les 5 milliards d’euros pour une moyenne pour chacun estimée à 271 millions d’euros, non loin du Losc. Le Paris Saint-Germain en vaut à lui seul près de la moitié, depuis son rachat en 2011 par le fonds souverain du Qatar, il n’a cessé de se valoriser au point d’appartenir aujourd’hui au cercle restreint et convoité des franchises les plus chères dans le monde, toutes disciplines sportives confondues.

Valorisation des clubs de la Ligue 1 saison 2023-2024

Paris Saint-Germain = 2 405 millions d’euros

Olympique de Marseille = 594 millions d’euros

Olympique Lyonnais = 498 millions d’euros

Losc Lille = 295 millions d’euros

AS Monaco = 172 millions d’euros

Stade Rennais = 167 millions d’euros

OGC Nice = 118 millions d’euros

RC Strasbourg = 86 millions d’euros

FC Nantes = 77 millions d’euros

Montpellier HSC = 72 millions d’euros

RC Lens = 71 millions d’euros

Stade Brestois = 67 millions d’euros

Stade de Reims = 55 millions d’euros

FC Metz = 53 millions d’euros

FC Lorient = 50 millions d’euros

Toulouse FC = 41 millions d’euros

Clermont Foot = 38 millions d’euros

Le Havre AC = 17 millions d’euros