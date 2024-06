Combien gagne Jannik Sinner, 2e joueur mondial de tennis ?

Vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, Jannik Sinner a fait un bond dans la hiérarchie du tennis mondial.

Comme Carlos Alcaraz plus jeune d’un an, Jannik Sinner appartient à 22 ans à la génération montante et triomphante du tennis mondial. Actuellement classé deuxième au classement ATP, l’Italien n’a cessé de surprendre par ses performances exceptionnelles sur les courts. En 2024, grâce à une série de victoires solides, dont celle à l’Open d’Australie, Sinner a gagné 4 431 249 dollars (4 082 780 euros), devenant ainsi le joueur le mieux rémunéré de la saison avant le début du tournoi de Roland-Garros.

Le n°1 mondial des primes gagnées en 2024 sur le circuit ATP

À ce jour, ses gains en carrière s’élèvent à 21 499 280 dollars (19 808 598 euros). Et même plus après Roland-Garros 2024 puisqu’à l’heure d’affronter le dernier Français en lice, Corentin Moutet (lire ici les gains du natif de Neuilly-sur-Seine) en huitièmes de finale, il a l’assurance d’ajouter 158 000 euros de primes en plus. Cette saison 2024 est particulièrement fructueuse pour Sinner. Sa victoire à l’Open d’Australie, l’un des tournois du Grand Chelem les plus prestigieux, lui a permis d’engranger sa plus grosse prime en carrière (1,92 M€).

Depuis ses débuts sur le circuit professionnel, le joueur italien a démontré un talent indéniable et une détermination sans faille. Son ascension rapide dans le classement mondial est le reflet de ses compétences techniques et de son mental d’acier. À seulement 22 ans, il a déjà accumulé un palmarès enviable et se positionne comme un prétendant sérieux aux titres majeurs. Sinner a encore de nombreuses années devant lui pour continuer à enrichir son palmarès et augmenter ses revenus.

Sinner avec ses « Carota Boys » suscite l’intérêt des sponsors

Au-delà des gains de tournoi, la notoriété croissante de Sinner et des « Carota Boys » qui le suivent et lui assurent une forme de popularité sur le circuit, lui ouvre de nombreuses opportunités commerciales. Il compte Nike pour l’habiller, Head pour lui fournir les raquettes et appartient au pool des athlètes ambassadeurs de la marque horlogère Rolex.