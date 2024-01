Open Australie 2024: Les primes (prize money) du tournoi

Novak Djokovic revient dans son jardin pour l’Open d’Australie 2024.

Les meilleurs joueurs de tennis du monde se disputeront un prize money record de 86,5 millions de dollars australiens (52,8 M€), lors de l’Open d’Australie 2024 programmé du 14 au 28 janvier. Cette augmentation de 13% par rapport à l’édition 2023 témoigne de l’engagement du tournoi à récompenser les joueurs à leur juste valeur et à contribuer à leur réussite.

Un prize money record pour l’édition 2024 de l’Open d’Australie

« Nous avons augmenté le prize money pour chaque tour de l’Open d’Australie, avec des augmentations majeures en qualification et dans les premiers tours de simples et de double », a déclaré le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley. « Il est essentiel pour la réussite continue de l’Open d’Australie que nous nous assurions que les meilleurs joueurs du monde soient rémunérés de manière appropriée, car nous savons que cela leur permet d’investir dans leur propre carrière et, dans de nombreux cas, les aide à se préparer à la réussite tout au long de l’année. »

Un confort et des commodités accrues pour les joueuse et joueurs

En plus de l’augmentation du prize money, l’Open d’Australie 2024 propose également une série d’initiatives visant à améliorer le confort et les performances des joueurs. Parmi celles-ci, l’accès à un nouveau gymnase pour les joueurs, des bains de glace ultramodernes, une aire de jeux urbaine et un salon pour les entraîneurs. « Nous voulons nous assurer que l’Australie reste la rampe de lancement de la saison mondiale de tennis et que les joueurs et leurs équipes disposent de tout ce dont ils ont besoin pour performer au mieux et continuer à profiter de l’Open de la joie », a déclaré Tiley.

Avec cette augmentation du prize money et ces nouvelles initiatives, l’Open d’Australie 2024 s’affirme comme l’un des tournois majeurs les plus généreux et les plus accueillants pour les joueurs, contribuant ainsi à renforcer la position du tournoi de Melbourne comme l’événement incontournable pour les passionnés de tennis du monde entier.

Le détail de toutes les primes de l’Open Australie 2024

1er tour = 120 000 $A (73 279 €)

2e tour = 180 000 $A (109 919 €)

3e tour = 255 000 $A (155 724 €)

8e de finale = 375 000 $A (229 036 €)

1/4 de finale = 600 000 $A (366 458 €)

1/2 finale = 990 000 $A (604 694 €)



Finale = 1 725 000 $A (1 053 634 €)

Victoire = 3 150 000 $A $A (1 924 080 €)

Pour un taux de change de 1$A = 0,61 €