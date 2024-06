Combien gagne Carlos Alcaraz, 3e joueur mondial de tennis ?

Carlos Alcaraz a déjà tout des plus grands, du palmarès aux gains en carrière, alors qu’il n’a que 21 ans.

À seulement 21 ans, Carlos Alcaraz s’impose déjà comme l’une des étoiles montantes du tennis mondial. Le jeune Espagnol, actuellement classé troisième au classement ATP, accumule non seulement les victoires sur le court, mais aussi des gains financiers en conséquences. En 2024, ses performances lui ont permis de gagner 1 908 621 dollars (1 758 528 €), avant de débuter son tournoi de Roland-Garros, portant ses gains totaux en carrière à 28 934 769 dollars (26 659 368 euros).

Un tournoi de Roland-Garros à au moins 158 000 euros

Sa présence au troisième tour de Roland-Garros garantie à l’espoir du tennis ibère un minimum de 158 000 euros, avant son match contre Félix Auger-Aliassimen ce dimanche. Depuis ses débuts sur le circuit professionnel, Carlos Alcaraz n’a cessé de gravir les échelons à une vitesse vertigineuse. Connu pour son jeu agressif et son incroyable maturité sur le court, il a rapidement capté l’attention des amateurs de tennis du monde entier. Son talent brut et son dévouement ont fait de lui un concurrent redoutable dans les tournois majeurs.

Carlos Alcaraz peut rentrer cette saison dans le top 10 des gains en carrière

Sa victoire à Wimbledon en 2023 a été la performance la plus lucrative de sa jeune carrière, avec une prime équivalent à 2,7 millions d’euros, pas beaucoup supérieure néanmoins à celle reçue quelques mois plus tôt pour son premier succès en Grand Chelem, à l’US Open 2022 (2,6 M€). Cette année 2024, il a remporté le Masters 1000 d’Indian Wells et le million d’euros du vainqueur avec. Avec près de 29 millions de dollars accumulés depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz se positionne parmi les joueurs les mieux rémunérés de sa génération. Il appartient déjà au top 15 des tennismen qui ont gagné le plus en carrière et peut viser le top 10 (Marin Cilic est neuvième 31,5 millions de dollars), d’ici la fin de la saison.

Des primes sur le circuit complétées par les revenus de ses sponsors

Outre les gains de tournoi, la popularité grandissante d’Alcaraz lui ouvre également des opportunités lucratives en dehors des courts. Les contrats de sponsoring et les partenariats commerciaux contribuent de manière significative à ses revenus, renforçant sa position financière et son influence dans le monde du sport.