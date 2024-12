Classement Ligue 2. Affluences et taux d’occupations de la saison 2024-2025

En Ligue 2, les affluences moyenne vont de 28 825 à Saint-Symphorien, à 766 la moyenne du promu Martigues.

Bientôt la mi-temps de la saison 2024-2025 du championnat de France de Ligue 2, petit à petit les positions se figent d’un côté à l’autre du classement, selon les forces en présence pour les clubs qui visent l’accession à l’élite et ceux qui disputent le maintien. Plus que jamais, surtout pour les équipes aux extremes, compte le renfort du douzième homme à domicile.

Le stade Metz a les meilleures affluences, celui du Red Star est le plus rempli

Il y a de fortes disparités d’un stade à un autre, sur le nombre naturellement, puisque tous les écrins n’ont pas la même capacité commerciale, mais surtout les taux d’occupations, tel que nous les avons relevés à Sportune. Les affluences moyennes sont tirées de la plateforme Transfermarkt, pour la capacité commerciale des stades, ce sont les officielles relevées du côté de la Ligue de football professionnel (LFP).

Manque le ratio pour Martigues, car la situation du promu est particulièrement singulière : puisque le stade n’est pas au norme de la Ligue 2, le club s’est d’abord délocalisé au Vélodrome de Marseille et se produit désormais à Gueugnon. Pour le reste des chiffres notables, le FC Metz affiche en nombre l’affluence la plus élevée à la moyenne de 28 825 par match et Martigues la plus fable à 766. En terme de remplissage, l’autre promu Red Star joue presque à plein à Bauer (90,8%), alors que moins d’un quart des places du stade des Alpes de Grenoble est occupé.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 2 cette saison 2024-2025

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Metz 18 214 28 825 63,2% Caen 15 001 19 925 75,3% Lorient 10 803 14 626 73,9% SC Bastia 10 654 16 078 66,3% Paris 8 695 18 528 47% Guingamp 7 178 19 039 37,7%

Voir le tableau complet en page 2