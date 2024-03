Classement des buteurs les plus rentables de la Ligue 1

Thijs Dallinga, « mini » salaire pour maxi efficacité avec le TFC, cette saison.

Payés pour claquer des buts. C’est leur rôle, à eux les attaquants, finisseurs des actions que mènent leurs partenaires dans leur dos, ils sont une caste un peu à part de joueurs particulièrement convoités, choyés, et souvent mieux rémunérés. Récemment le journal L’Equipe a publié son enquête annuelle sur les salaires des footballeurs de la Ligue 1, nous l’avons pris pour base, pour définir un classement de la rentabilité des buteurs du championnat de France.

Mbappé est le mieux payé mais aussi celui qui marque le plus

Il y a donc corrélation logique et naturelle entre l’efficacité des meilleurs et leur salaire. Que Kylian Mbappé domine le sujet sur la fiche de paie est normal, puisqu’il compte deux tiers sinon plus de buts en championnat de France cette saison, que tous ses rivaux. L’énormité de son salaire estimé à 72 millions d’euros brut l’exercice moins les primes, est en revanche plus discutable. Chacune de ses réalisations en Ligue 1 équivaut donc à 3 millions d’euros pour son club, le Paris Saint-Germain.

Le Toulousain Thijs Dallinga buteur le plus rentable de la Ligue 1

Ce classement met d’abord en exergue l’efficacité du Toulousain Thijs Dallinga. Parce qu’il a déjà trouvé à dix reprises le chemin des filets, pour la contrepartie d’un salaire estimé à moins du demi-million d’euros brut la saison sous le maillot des Violets. Il est avec le Montpelliérain Akor Adams, le seul qui justifie d’un ratio but/salaire à moins de 100 000 euros, après vingt-six journées de championnat.

