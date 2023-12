Classement en Ligue 1 vs la dépense des clubs sur le mercato

La hiérarchie envisagée au départ n’est pas vraiment la même en Ligue 1, à la presque moitié de parcours. La preuve au comparatif des résultats sportifs et de l’investissement sur le marché des transferts.

A bientôt la mi-temps de la saison 2023-2024, quelles équipes ont le mieux rentabilisé la dépense sur le marché des transferts de l’été et les autres dont les renforts ne sont pas jusqu’ici concluants ? C’est une forme de lecture du classement sportif de la Ligue 1 que de l’opposer au mercato, alors que va prochainement s’ouvrir la fenêtre de l’hiver donnant aux équipes qui le nécessitent, l’occasion de palier les manques.

L’OL et le Stade Rennais même combat et galère

Cela concerne notamment l’Olympique Lyonnais, contraint dans l’été par la DNCG à l’encadrement des indemnités et de sa masse salariale. Grâce aux garanties financières fournies par le directoire du club, Lyon peut espérer combler les brèches en janvier et par effet de ricochet espéré, sortir de la zone rouge de la relégation en Ligue 2. Au comparatif sportif et mercato, l’OL accuse un différentiel de -6, qui n’est toutefois pas le pire de son championnat ; à -8 pour un autre club qui dévisse ces derniers temps, le Stade Rennais s’enfonce dans les difficultés.

Le tonnerre de Brest, Paris Saint-Germain seul à l’équilibre

Inversement, le Stade Brestois rayonne. Prétendument annoncé comme l’un des clubs les plus menacés au lancement de l’exercice en cours, le collectif d’Eric Roy caracole brillamment dans la zone des joutes européennes, avec peu de moyens pour opérer sur le marché des transferts. Brest est à +12, non loin de là en Normandie, le promu Le Havre s’en tire lui aussi à bon compte, avec un ratio de +7. Seul le leader Paris Saint-Germain est à sa place, mais ayant quasiment investi plus d’argent à lui seul que toute le reste de la Ligue 1 réunie, il n’a pas d’autre alternative que de gagner un nouveau titre en fin de parcours.

Classement de la Ligue 1 2023-2024 vs la dépense des clubs sur le mercato

Club Dépense en transferts Classement L1 Classement transferts Différence Paris 349,5 M€ 1 1 = Nice 43,5 M€ 2 8 + 6 Monaco 85 M€ 3 2 – 1 Lille 30,2 M€ 4 9 + 5