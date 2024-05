Classement des coachs les plus rentables de la Ligue 1 cette saison 2023-24

Un point pour un salaire mensuel estimé à 230 000 euros par moins, Laurent Blanc aura été le coach le moins rentable de la saison de Ligue 1 au comparatif des points inscrits et du salaire perçu en club.

Prix moindre pour maxi efficacité. L’adage colle parfaitement bien à la saison du Toulouse Football club et de ses hommes. Pour au moins deux d’entre tout du moins. Car comme Thijs Dallinga est, tel que nous l’avons montré en Sportune fin mars, le buteur le plus rentable de la Ligue 1 cette saison 2023-2024, les Violets comptent aussi avec Carles Martínez Novell, le technicien plus rentable parmi les 18 et plus, en place sur l’exercice qui s’achève.

L’OL, l’OM et le FC Nantes ont compté trois entraîneurs sur une meme saison

Et plus, car ce championnat n’a pas dérogé à l’habitude de voir des entraîneurs écartés en cours de saison. Le nombre de clubs qui ont changé est inférieur à la saison dernière ; laquelle plaçait les équipes sous pression avec la réduction du nombre, de 20 à 18. En revanche, rarement sinon jamais autant de clubs ont bouleversé autant de fois la fonction, au cours d’un même exercice. Lyon, Marseille et Nantes en ont éprouvé trois entraîneurs chacun pour des résultats mitigés.

Laurent Blanc le moins rentable devant Luis Enrique au PSG

A l’OL, si Pierre Sage est une vraie révélation et une belle affaire compte tenu de son salaire versus les performances de son équipe, Laurent Blanc a coûté cher le point, pendant le mois qu’il a mené les Gones jusqu’à son éviction. C’est lui le coach le moins rentable de la saison, devant celui du PSG Luis Enrique, moins pour ses résultats puisqu’il est le champion de France de la saison, que parce qu’à près du million d’euros brut mensuels, il est de loin le mieux payé des techniciens de France.

La comparaison du salaire, du temps passé et des points inscrits

Ce classement est la comparaison du salaire mensuel de chaque entraîneur, sur le nombre de mois passés sur le banc de l’équipe et les points inscrits en Ligue 1. Les salaires sont des estimation pour chacun hors primes, à partir principalement des données du journal L’Equipe dans son enquête annuelle sur les salaires de la Ligue 1.

Classement de la rentabilité des coachs de la Ligue 1 2023-2024

Entraîneur Club Mois passés cette saison* Salaire mensuel Nombre de points Coût du point Carles Martínez Novell Toulouse 9 20 000 € 40 4 500 € Michel Der Zakarian Montpellier 9 30 000 € 40 6 750 € Pierre Aristouy FC Nantes 3 40 000 € 15 8 000 € Eric Roy Brest 9 70 000 € 57 11 053 € Francesco Farioli Nice 9 70 000 € 51 12 353 €