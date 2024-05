Classement des clubs les plus riches de France sur 10 ans

Le PSG devant l’OL et l’OM au classement des clubs les plus riches de France sur dix ans.

Le temps est un luxe que le football s’autorise de moins en moins, pressé par une obligation de résultats sportifs qui est souvent la conséquence de contraintes financières. La discipline, si elle est finalement peu rentable pour l’élite, n’en génère pas moins des revenus de plus en plus élevés mais de façon particulièrement inégalitaire entre les clubs.

L’ASSE et le FCGB sont en Ligue 2 mais dans les 10

L’atteste ici, le classement Sportune des clubs qui ont gagné le plus sur les dix derniers exercices sportifs du 30 juin 2014 au 30 juin 2023. En prenant pour base les produits de l’exploitation de chaque club, c’est-à-dire en ne retenant pas les opérations menées sur le marché des transferts que l’AS Saint-Etienne notamment inclue dans les lignes de son chiffre d’affaires. Nous l’avons naturellement retiré pour une plus juste comparaison.

Le PSG supérieur à ses cinq clubs poursuivants

N’en reste pas moins que les Verts, bien que présentement relégués en deuxième division, comptent parmi les 10 plus riches sur la décennie. Et les Girondins de Bordeaux dans le même cas, également. Quatre clubs dépassent le milliard de revenus sur dix ans, trois que sont l’AS Monaco, l’OM et l’OL, se tiennent dans des proportions très proches tandis que devant, le PSG en tant qu’abonné aux premières places et continuellement présent dans la clinquante Ligue des champions, cumule à lui seul plus que les cinq équipes qui le suivent, de Lyon à Rennes.

L’OM dans la moyenne du top 10

Les dix clubs les plus riches de France sur dix ans ont gagné 13,695 milliards d’euros, pour une moyenne à 1,369 milliards qui équivaut quasiment à celle de l’Olympique de Marseille.

Classement des clubs les plus riches de France sur 10 ans

10. Nantes = 455,4 M€

9. Bordeaux = 568,4 M€

8. Nice = 570,1 M€

7. Saint-Etienne = 606,4 M€

6. Rennes = 687,4 M€

5. Lille = 811,6 M€

4. Monaco = 1 073,1 M€

3. Marseille = 1 494,2 M€

2. Lyon = 1 602,5 M€

1. Paris SG = 5 826,3 M€