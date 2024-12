Ekitike, Trapp, Götze… Les salaires à l’Eintracht Francfort en 2024-2025

Beaucoup d’anciens joueurs de Ligue 1 dans le collectif de l’Eintracht Francfort.

Structuré en sept échelons salariaux comme le rapporte Bild, le club allemand a créé un modèle où les revenus reflètent à la fois le standing du joueur et son potentiel de performance. Les stars comme Kevin Trapp, Mario Götze et Robin Koch, véritables locomotives de l’équipe, peuvent ainsi percevoir jusqu’à 5 millions d’euros avec les primes de résultats.

Ce système sophistiqué, piloté par le directeur sportif Markus Krösche, permet de récompenser les performances collectives et individuelles. Un mécanisme particulièrement efficace cette saison, où l’Eintracht réalise l’une de ses meilleures entame de saison, aux ordres de l’entraîneur Dino Toppmöller, lui même payé 1,5 millions d’euros annuels, hors primes

Des salaires indexés au statut des joueurs

Du top performer au jeune espoir, chaque joueur dispose désormais d’un réel package motivationnel, preuve que la réussite sportive passe aussi par des choix économiques intelligents. L’ancien joueur du Paris SG, Hugo Ekitike en est l’exemple, il a signé un contrat sur cinq ans, qui lui vaut de gagner 3 millions brut par an, moins les bonus.

D’autres anciens joueurs de Ligue 1 l’accompagnent dans cette équipe : le gardien Kevin Trapp et le milieu Junior Dina Ebimbe (ex PSG), lee défenseur belge Arthur Theate (ex Stade Rennais), le milieu Farès Chaïbi (ex Toulouse FC), le latéral Niels Nkounkou (ex AS Saint-Etienne), ou encore le défenseur Jérôme Onguéné (ex Sochaux).

Ils ont les plus hauts salaires (à près de 3,5 millions)

Kevin Trapp

Mario Götze

Robin Koch

Ils gagnent près de 3 millions annuels

Ellyes Skhiri

Arthur Theate

Hugo Ekitiké

Rasmus Kristensen

Ils gagnent près de 2,5 millions annuels

Omar Marmoush

Mo Dahoud

Ils gagnent près de 2 millions annuels

Tuta

Junior Dina Ebimbe

Ansgar Knauff

Farès Chaïbi

Ils gagnent près de 1,5 million annuels

Hugo Larsson

Aurèle Amenda

Can Uzun

Niels Nkounkou

Igor Matanovic

Jérôme Onguéné

Ils gagnent près de 1 million annuels

Jean-Mattéo Bahoya

Oscar Højlund

Kauā Santos

Nathaniel Brown

Timothy Chandler

Ils ont les salaires les plus modestes (environ 0,5 M€)

Nnamdi Collins

Krisztian Lisztes

Jens Grahl