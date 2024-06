Classement des clubs les plus dépensiers du foot français (hors trading)

Pour gagner plus il faut toujours dépenser plus…

« Plus vite, plus haut, plus fort » dit la devise olympique. Cela suppose aussi « plus cher », le prix à payer pour atteindre l’excellence sportive, en particulier dans l’univers du football. Les clubs les plus compétitifs sont d’abord ceux qui investissent le plus, ça n’est évidemment pas toujours vrai, épisodiquement il y a toujours l’incertitude du sport pour déjouer tous les pronostics.

Le Paris SG flirte avec le seuil du milliard

Mais en prenant sur la longueur, les plus riches sont gagnants, à tout le moins ceux qui dépensent le plus pour remplir la grille des objectifs et l’armoire à trophées. Il n’est donc pas surprenant de savoir que le Paris Saint-Germain est le club le plus dépensier de France, car il est aussi celui qui remporte le plus de titres sur la dernière décennie. Ce qui l’est plus est de le voir désormais flirter avec le seuil du milliard d’euros de « charges de l’exploitation », tel que le révèlent les comptes de la DNCG pour la saison 2023.

En Ligue 2, les Girondins dans le top 15 des clubs les plus dépensiers

Paris dépense a minima trois fois plus que tous ses concurrents nationaux, principalement (et c’est d’ailleurs vrai pour tous les clubs), dans les salaires des joueurs et du staff puisqu’il n’est point question ici des investissements des clubs, sur le marché des transferts. Il est aussi à noter dans le top 15 des clubs français les plus dépensiers la présence des Girondins de Bordeaux dans le top 15, un club qui a le train de vie d’une formation de la Ligue 1 en évoluant en Ligue 2. Difficile dans ce contexte d’équilibrer les comptes entre les charges et les produits. L’équipe au scapulaire a perdu 44,35 millions d’euros sur cet exercice 2023.

15. Toulouse = 60,4 M€

14. Lorient = 69,7 M€

13. Strasbourg = 76,1 M€

12. Bordeaux = 77,2 M€

11. Montpellier = 77,6 M€

10. Reims = 84,3 M€

9. Nantes = 89,1 M€

8. Lens = 115,4 M€

7. Rennes = 140,6 M€

6. Lille = 144,3 M€

5. Monaco = 154,1 M€

4. Nice = 194,7 M€

3. Lyon = 278,3 M€

2. Marseille = 283,5 M€

1. Paris = 962,3 M€