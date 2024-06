5 clubs de Ligue 1 au top 100 des plus suivis sur les réseaux sociaux

Au classement des clubs qui font le plus audience sur les réseaux sociaux, la Ligue 1 compte cinq représentants parmi les 100 plus suivis.

Dans sa lettre hebdomadaire publiée ce mercredi, l’Observatoire du football CIES, classe les clubs dominants dans le monde, sur les réseaux sociaux. Cinq formations de Ligue 1 figurent parmi les 100 clubs les plus suivis à l’addition des followers sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

Le PSG, l’AS Monaco, l’OM, l’OL et le Losc dans le top 100

Le Paris Saint-Germain, avec ses 184 millions d’abonnés, se classe 4ème au niveau mondial, confirmant sa domination sur la scène digitale française. L’AS Monaco (31ème, 20 millions d’abonnés) et l’Olympique de Marseille (33ème, 19,7 millions d’abonnés) complètent le podium français. Les deux clubs affichent une belle progression, avec une hausse respective de 15,1% et 11,8% du nombre d’abonnés sur la dernière année.

Parmi les autres clubs français du top 100, on retrouve l’Olympique Lyonnais (72ème, 11 millions d’abonnés) et le LOSC Lille (94ème, 4,1 millions d’abonnés).

Le Real Madrid n°1 mondial sur le digital

Au niveau mondial, le Real Madrid, récent vainqueur de la Ligue des champions, conserve sa place de leader avec 411 millions d’abonnés, devant son rival Barcelona (361 millions) et Manchester United (216 millions). Le club saoudien Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (54 millions d’abonnés) se positionne comme la meilleure équipe non-européenne du classement, devançant les Brésiliens de Flamengo (54 millions) et les Egyptiens d’Al-Ahly (51 millions).

Messi et Cristiano Ronaldo dopent les audiences de leurs clubs respectifs

Real Madrid (+48 millions d’abonnés), Inter Miami (+31 millions), Manchester City (+27 millions) et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (+22 millions) enregistrent les plus fortes progressions en termes d’abonnés sur la dernière année. En pourcentage, c’est l’Inter Miami de Lionel Messi qui affiche la hausse la plus spectaculaire avec +1348%.