Ce que sera le classement final et les points en Ligue 1 selon l’Euro Club Index

La Ligue 1 n’a pas encore débuté, mais l’indice Euro Club Index nous en dévoile déjà la fin, selon ses statistiques.

Aussi rarement que cet été, l’avant-saison de la Ligue 1 aura été aussi agitée en coulisses. Et ce n’est pas le marché des transferts qui en est la conséquence, mais les négociations jouées sur de longs mois, pour la cession des droits de diffusion du championnat.

La question des droits TV a perturbé l’été des clubs de la Ligue 1

La question est désormais réglée sur le fond, mais la forme inquiète un grand nombre de clubs, conséquemment plus frileux à se renforcer sur le mercato. Et donc potentiellement plus fragile sur le terrain sportif. Qu’en restera-t-il le 17 mai 2025 au soir de la 34e journée ? Nul ne le sait encore. Et nul ne peut anticiper la glorieuse incertitude du sport.

Le PSG champion de France, l’AS Monaco et l’OM sur le podium

En revanche, les éléments statistiques permettent de se projeter vers l’avenir. Et dans ce futur à neuf mois, c’est le PSG qui gardera son titre de champion de France, en devançant l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, pour l’accompagner sur le podium. Derrière, Angers SCO et l’AS Saint-Etienne pourraient bien faire l’ascenseur entre deux divisions. Telle est la vérité d’aujourd’hui, selon les prédictions de l’Euro Club Index.

Ce que sera le classement final de L1 selon Euro Club Index et le nombre de points des équipes

1. Paris Saint-Germain = 81 points (chance de terminer 1er = 61,5%)

2. AS Monaco = 64 points (9,7%)

3. Olympique Lyonnais = 62 (8%)

4. Olympique de Marseille = 59 (4,5%)

5. RC Lens = 58 (5,1%)

6. OGC Nice = 56 (4,1%)

7. Lille OSC = 55 (3%)

8. Stade Rennais = 53 (2,3%)

9. Montpellier HSC = 42 (0,4%)

10. Stade de Reims = 42 (0,4%)

11. Stade Brestois = 41 (0,4%)

12. RC Strasbourg Alsace = 38 (0,1%)

13. Toulouse FC = 31 (0,2%)

14. FC Nantes = 34 (0,1%)

15. AJ Auxerre = 33 (0,1%)

16. Le Havre AC = 30 (0%)

17. AS Saint-Etienne = 30 (0%)

18. Angers SCO = 27 (0%)