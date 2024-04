Carlos Sainz: Salaire, clause, contrat, ce que propose Audi au pilote espagnol

Audi courtise Carlos Sainz.

Vainqueur du Grand Prix d’Australie, Carlos Sainz s’est rapidement retrouvé au centre des attentions. Mais également sous pression du marché des transferts. Déçu de la stratégie de Fred Vasseur qui a préféré signer Lewis Hamilton en 2025, au lieu de le renouveler pour 1 ou 3 ans, le triple vainqueur de Grand Prix est sur le marché et il est entré dans la liste de Mercedes, Red Bull et Audi. Ce dernier est le plus offensif.

Audi accélère le mouvement pour Carlos Sainz

Entrant en piste en 2026, le constructeur allemand est désormais propriétaire de l’équipe Sauber (alias Stake F1 Team), à hauteur de 75%. Une accélération du programme essentielle pour assurer une crédibilité économique, à défaut de sportive pour le moment ; les monoplaces suisses ne brillant pas vraiment en ce début de saison 2024. L’investissement d’Audi AG dans son programme F1 augmente de manière progressive et significative. Dans la direction de l’équipe, Andreas Seidl, coordinateur de l’équipe a expliqué à ses nouveaux directeurs allemands qu’il fallait envisager un grand format en 2025, dans la continuité du programme 2024, afin de construire la saison 2026. Cette appréciation attribuée à Carlos Sainz fait échos.

La signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, annoncée en février a accéléré les événements. Pourtant du côté de l’entourage de l’Espagnol l’heure est à l’attente. Mais secrètement l’idée d’avoir une offre pour juin est jugée comme essentielle. Il faut sécuriser l’avenir du pilote sur le long terme. Dans la continuité des négociations avec la Scuderia Ferrari durant l’hiver, les Allemands d’Audi ont jugé excessive la proposition espagnole d’un contrat de 5 ans (2025 à 2029), d’un total de 175 millions d’euros. Prestement, les dirigeants de la marque aux quatre anneaux ont fait une contre-proposition d’un contrat de trois saisons (2025 à 2027) débutant à 24 millions d’euros et d’un total de 100 millions d’euros (primes comprises). Une particularité a toutefois surpris l’entourage de Sainz : L’offre expire début mai.

Red Bull et Mercedes, pour différentes raisons…

Reste que depuis la victoire de Sainz, deux autres acteurs sont entrés dans le jeu, pour différentes raisons. Red Bull, en proie à des tensions internes, opposant Christian Horner et Helmut Marko cherche à consolider les positions. L’intérêt de Sainz est celui du team principal anglais, tandis que le conseiller autrichien souhaite plutôt le renouvellement du Mexicain Sergio Perez. Mais le discours évolue en apparence. Red Bull Racing a formulé une offre éclair estimée à 20 millions d’euros par an, qui ne semble pas satisfaire sur la durée (2 ans proposée) le clan ibère. Côté Mercedes, l’équation de Toto Wolff est délicate. Poussé par la direction du constructeur allemand à perturber les projets de son rival Audi, le manager autrichien a rapidement formulé une offre de 2 ans (sous la forme de 1+1 an) à l’entourage du pilote Ferrari, acceptant le salaire de 30 millions d’euros demandé pour l’occasion. Ayant le jeune Kimi Antonelli (actuellement en F2) en réserve comme plan A, Sainz est donc le Plan B de Mercedes AMG. Mais, pour le moment, malgré les demandes d’ajustements de la durée du contrat, rien ne s’est encore profilé pour le clan espagnol du côté de Brackley, car l’équipe allemande vise Verstappen en priorité. Ce qui relègue Sainz à un second voir troisième rang sur sa liste des candidats.