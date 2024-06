Carlos Alcaraz: Comment ses sponsors saluent son sacre à Roland-Garros 2024

A seulement 21 ans et un mois, Carlos Alcaraz compte déjà trois Majeurs à son palmarès. L’Espagnol a ajouté hier dimanche, le tournoi de Roland-Garros 2024 après avoir dominé en finale l’Allemand Alexander Zverev en cinq manches, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Ce lundi, le natif d’El Palmar va grimper d’un échelon supplémentaire dans la hiérarchie du tennis en s’emparant de la deuxième place à l’ATP, derrière Jannik Sinner qu’il a dominé en demi-finale.

Toutes ces bonnes nouvelles pour lui sont aussi de nature à satisfaire ses sponsors personnels. Dès son sacre officialisé ce dimanche, plusieurs ont réagi sur les réseaux sociaux. A commencer par les deux principaux que sont Nike qui l’habille de la tête au pied et Babolat, son fournisseur de raquettes, cordages et bagageries.

Congratulations, @carlosalcaraz , on your third Grand Slam victory. pic.twitter.com/fVB8rONw60

Joy that cannot be beat 👑

La Virgule salue sa domination et pointe la joie qui caractérise le jeune homme au sourire de toutes les circonstances. Babolat pour sa marque met en avant l’exceptionnelle performance de son champion qui devient le plus jeune de l’histoire du tennis à remporter un Grand Chelem sur toutes les surfaces.

⭐️⭐️⭐️

Congratulations @carlosalcaraz for yet another incredible achievement ❤️

2024 French Open Champion and the youngest player to win a Grand Slam on all three surfaces 🙌🏽#BabolatFamily #WeLiveForThis pic.twitter.com/2qlEU3e9Al

