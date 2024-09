SM Caen: La DNCG approuve le rachat du club par Kylian Mbappé

L’examen de reprise du Stade Malherbe de Caen par la famille Mbappé a été validé par la DNCG.

C’est désormais officiel, le Stade Malherbe de Caen a un nouveau propriétaire majoritaire, en la personne de Kylian Mbappé, ou plutôt via la société Interconnected Ventures, qui est la sienne. Fin juillet, le club pensionnaire de Ligue 2 a communiqué sur l’arrivée dans l’actionnariat de l’attaquant de l’équipe de France, désormais propriétaire de 80% des parts ; les 20% restantes étant toujours au bénéfice de Pierre-Antoine Capton.

La DNCG est OK tous les obstacles du rachat du SM Caen sont levés pour Mbappé

Comme avant tout changement de cette importance, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) a été sollicitée. Ce mercredi elle confirme « l’absence de mesure prise à l’égard du club par la DNCG à la suite du changement d’actionnaire majoritaire ». Cela ouvre donc une nouvelle ère pour le club normand, au service duquel, Kylian Mbappé a failli évoluer dans sa période de formation au professionnalisme.

« Nous sommes déterminés à créer un environnement où les jeunes talents pourront s’épanouir et où le club pourra défendre avec force et ambition son identité », déclarait récemment Ziad Hammoud, le directeur général du fonds Interconnected Ventures et désormais le président du Stade Malherbe de Caen. Un poste qu’il va donc conserver puisque tous les obstacles vers la reprise ont été levés.