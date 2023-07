Real Madrid: Les détails d’une saison 2022-23 bénéficiaire de 12 M€

Le Real Madrid du président Florentino Perez demeure bénéficiaire en 2023

Le Real Madrid boucle sa saison 2022-2023 avec un bénéfice net de 12 millions d’euros. Les revenus de la saison, hors transferts de joueurs, atteignent 843 millions d’euros, soit une augmentation de 17% par rapport à l’exercice précédent et dépassent pour la première fois les revenus d’avant la pandémie (757 millions d’euros en 2018/19).

Un chiffre d’affaire qui augmente de 17% sur un an pour le Real Madrid

Le club maintient une situation patrimoniale solide, avec un actif net de 558 millions d’euros et une trésorerie de 128 millions d’euros au 30 juin 2023. Les revenus d’exploitation de l’exercice enregistrent une augmentation de 121 millions d’euros (17%) par rapport à l’exercice précédent. Toutes les lignes d’activité, à l’exception des revenus liés aux compétitions, ont connu une croissance, en particulier les revenus du marketing (+12%).

Le club affiche un bénéfice après impôts de 12 millions d’euros au 30 juin 2023, malgré les pertes de revenus importantes causées par la pandémie. Le Real Madrid clôture ainsi tous les exercices des quatre dernières années en bénéfices, grâce à des mesures de maîtrise des coûts et d’amélioration de l’activité dans tous les domaines.

342 M€ payés entre les impôts et les cotisations sociales

La dette nette du club, hors projet de rénovation du stade, est de -47 millions d’euros, ce qui correspond en réalité à une position de trésorerie nette positive. Le Real Madrid maintient une situation patrimoniale solide et une grande solvabilité malgré les effets de la pandémie. Le club a payé 342,4 millions d’euros en charges fiscales et sociales, pour la durée de l’exercice.

La rénovation de Bernabeu, un projet à 893 millions d’euros

Le projet de rénovation du stade Santiago Bernabéu est en cours et devrait être essentiellement achevé d’ici la fin de l’année 2023. Le montant total de l’investissement s’élève à 893 millions d’euros, incluant les coûts financiers capitalisés pendant la période de construction. Pour la saison 2023-24, la fin des travaux de rénovation du stade devrait entraîner une augmentation significative des revenus, ainsi que des dépenses opérationnelles liées à l’exploitation du stade. Le Real Madrid continue de renforcer son modèle sportif et économique, visant à obtenir une croissance autosuffisante et une solvabilité qui lui permette de faire face aux investissements nécessaires pour son développement.