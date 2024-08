Real Madrid: Avec Zidane, Adidas dévoile le maillot third

Zinedine Zidane dévoile le maillot third du Real Madrid.

Une image et des légendes. Adidas a mobilisé ses meilleurs ambassadeurs pour dévoiler les maillots third des principaux clubs que la marque habille. Et pour ce faire, elle a donc mobilisé plusieurs légendes associées aux équipes qu’elle représente. Dans la liste figure Zinedine Zidane pour le Real Madrid.

Adidas mobilise ses ambassadeurs pour dévoiler les maillots third

Tunique grise sur ses épaules, le joueur puis entraîneur des Merengue est aussi un illustre ambassadeur de la marque aux trois bandes. Il fait ici équipe avec un certain Patric Vieira qu’il a souvent côtoyé sous le maillot de l’équipe de France et qui soutient en l’espèce l’équipe d’Arsenal.

Zidane choisi au casting pour le Real Madrid

Le maillot du Real Madrid, celui que portera notamment Kylian Mbappé pour sa première en Ligue des champions avec le collectif madrilène est gris en couleur dominante. Il s’accompagne d’un blanc cassé pour les sponsors. Sa principale caractéristique est son col, façon polo, comme l’ont longuement été les maillots de la fin du siècle dernier et du début des années 2000.