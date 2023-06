RC Lens, RCSA, SB29: Les décisions de la DNCG ce jeudi

Flag of Ligue 1 in Lorient. during the Ligue 1 match between Lorient and Troyes at Stade du Moustoir on May 21, 2022 in Lorient, France. (Photo by Clement Gerbaud/Icon Sport)

Nouvelle journée d’audit pour les clubs professionnels, devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Ils étaient huit à passer le grand oral qui ne s’est pas déroulé à l’identique pour tous. Le cas du RC Strasbourg mis à part, car le club annonce officiellement sa reprise par le consortium BlueCo derrière le rachat de Chelsea, cela s’est passé sans souci pour le RC Lens et le Stade Brestois en Ligue 1, ainsi que l’AJ Auxerre et le Paris FC en Ligue 2. A leur sujet, la DNCG déclare : « Aucune mesure prise à l’égard des clubs ».

C’est bon pour le RC Lens, le SB29, l’AJA et le PFC

C’est aussi le cas du Stade Lavallois et du DFCO Dijon, à cette précision près : « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Conseil d’Administration de la LFP ». En revanche, il est dit pour l’US Concarneau promu en Ligue 2 : « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations sous réserve de confirmation de l’octroi du statut professionnel par décision du Conseil d’Administration de la LFP ».

Un « sursis à statuer » pour les Chamois Niortais

Quand aux Chamois Niortais, relégués de Ligue 2 en National 1 au terme de l’exercice 2022-2023, leur situation est un « sursis à statuer ».