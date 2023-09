Qui va gagner la Coupe du monde de rugby 2023 selon les stats d’Opta ?

Pour les spécialistes de la statistique, l’équipe d’Irlande est la favorite à la victoire finale, à la Coupe du monde 2023 de rugby.

Entamée vendredi, la Coupe du monde 2023 de rugby va se poursuivre jusqu’au samedi 28 octobre au soir, après la grande finale du tournoi programmée à 21h, sur la pelouse du Stade de France. Si le XV de Nouvelle-Zélande est donné en premier favori des bookmakers et que l’Afrique du sud a les faveurs de l’intelligence artificielle, du côté des spécialistes des statistiques, Opta, c’est encore une autre nation qui devrait se hisser au sommet.

autre nations dans un mouchoir pour la victoire finale…

Selon les prédictions d’Opta, quatre équipes se démarquent des autres : l’Irlande, la France, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ces formations affichent des pourcentages de chance de victoire très proches les uns des autres, ce qui promet une compétition acharnée. L’Irlande, malgré bien qu’elle n’a atteint les demi-finales de la Coupe du monde, se hisse en tête avec une probabilité de victoire de 21,7 %. Cette position enviable est le résultat de leur forme récente et de leur profondeur de talent.

… Mais l’Irlande donnée favorite à la Coupe du monde 2023 de rugby

La France, avec 21,4 %, suit de près. Dotée d’une équipe dynamique et du soutien passionné de ses fans, la France est une prétendante sérieuse au titre. L’Afrique du Sud, championne en titre, est donnée gagnante avec une probabilité de 20,5 %. Leur expérience, leur intensité et leur maîtrise des aspects fondamentaux du jeu en font un adversaire redoutable. La Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, est également dans la course avec une probabilité de 20,2 %. Malgré une défaite récente contre l’Afrique du Sud, les All Blacks demeurent une force dominante du rugby mondial.

Qui va gagner la Coupe du monde de rugby 2023 selon les stats d’Opta ?