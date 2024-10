PSG: Une soirée entre athlètes olympiques et employés du club

Moment de partage entre membres d’une même marque.

Le Paris Saint-Germain a organisé ce mercredi, une soirée au siège du club, réunissant ses employés et les athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’événement a permis de créer des liens entre le personnel du club et ses champions.

Echange convivial entre des salariés qui ne se fréquentent pas d’ordinaire

Etaient présents parmi les athlètes Romane Dicko (judo), Sandrine Martinet (para-judo), Korbin Albert (football), Arnau Tenas (football) et Nikola Karabatic (handball). Ces sportifs ont partagé leurs expériences uniques, répondant aux questions des employés sur leur préparation, les défis rencontrés et les émotions vécues durant cette compétition d’envergure mondiale.

17 médailles dont 11 en or au bilan des JO 2024 du Paris SG

La soirée a été ponctuée d’activités ludiques, notamment un quiz interactif avec des cadeaux à gagner, ainsi qu’une séance de dédicaces et de photos. Sur ces JO 2024, les athlètes de toutes les sections disciplinaires du PSG étaient 27 et ils ont représenté 10 nationalités différentes. Ils ont décroché un total de 17 médailles, dont 11 en or, 3 en argent et 3 en bronze.