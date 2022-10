PSG, Real, Liverpool: Où va jouer Mbappé après janvier selon les bookmakers ?

Mbappé voudrait partir et la question de son futur agite les bookmakers anglais.

« Allô Maman bobo », chantait Alain Souchon, ce mercredi matin, le mal est du côté du PSG et moins pour les deux points perdus la veille contre le Benfica (1-1), en Ligue des champions, qu’en raison des velléités de départ prêtées à Kylian Mbappé, moins de cinq mois après l’extension de son contrat, avec le champion de France. Le pourquoi de la rupture n’est pas encore très clair, les envies, elles, semblent se confirmer. A ce point que l’on en soit aujourd’hui à évoquer le futur de l’attaquant, au-delà du mercato de janvier à venir. Chez les bookmakers, le marché s’était fermé avec sa prolongation, voilà aujourd’hui que se (re)pose la question Mbappé.

Que Mbappé reste au PSG est encore la tendance première

Où alors jouera le natif de Bony, passé le 31 janvier et le marché de l’hiver ? Ce mercredi matin, le PSG tient quand même la corde. Que Mbappé reste vaut une cote de 1,07 contre eux, le ratio est faible, c’est donc qu’il est jugé (très) probable. Sinon, le Real Madrid est toujours bien placé en premier outsider pour recruter le Français, en dépit quand même de son refus de rejoindre les Merengue, quand il était libre. L’hypothèse de le voir en blanc, pour finir la saison est cotée à 7 contre un.

Real, Liverpool, Chelsea, Man United… La liste est courte

Derrière, d’autres candidats se glissent, mais à des cotes plus improbables. Dans l’ordre des bookmakers anglais qui proposent le marché, Liverpool est la troisième solution la plus envisagée à 10 contre un, suivi de Chelsea (15), Manchester United (17), Manchester City (19), le FC Barcelone à 23 et le Bayern Munich, en dernier, à 26 contre un. Voilà en gros la liste réduite à son maximum, des clubs pouvant accueillir le Français et son salaire de footballeur le mieux payé du monde.