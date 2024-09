PSG: Que gagne Hugo Ekitike avec l’Eintracht Francfort ?

Le PSG est du passé, désormais c’est à Francfort que Hugo Ekitike s’épanouit.

Son passage au Paris Saint-Germain fut un échec pour lui, comme le club qui avait pourtant investi 35 millions d’euros pour le recruter. Mais Hugo Ekitike n’est pas un talent gâché, parti se ressourcer de l’autre côté du Rhin, en Allemagne, le longiligne buteur de 22 ans se refait une santé sous le maillot de l’Eintracht Francfort.

L’expérience PSG est désormais derrière pour Hugo Ekitike

Rester au service du club, pensionnaire du championnat de Bundesliga n’a pas été chose évidente dès le début. Après une saison sous la forme d’un prêt, l’Eintracht a dû à la fois trouver un arrangement avec le PSG sur l’indemnité (finalement de 16,5 millions d’euros), et en suivant avec le joueur et ses conseils sur le contrat, sa durée et son salaire.

Car Hugo Ekitike approchait les 6 millions d’euros annuels dans la capitale de France. Selon Bild qui révèle la grille salariale de l’équipe allemande, c’est plus que n’importe quel joueur du vestiaire de l’Eintracht. Alors, Hugo Ekitike a consenti à des efforts conséquents puisqu’il a réduit de moitié ses émoluments.

Le salaire d’un cadre du vestiaire de l’Eintracht Francfort

Il est ainsi désormais rémunéré trois millions d’euros par an, ce qui ne fait pas moins de lui, sinon l’un des mieux payés – c’est un autre ancien parisien, le gardien Kevin Trapp qui l’est à 4,5 M€/an -, à tout le moins un cadre de l’équipe. L’ancien rémois a aussi gagné des années sur son contrat, il était précédemment lié au PSG jusqu’en 2026, il l’est aujourd’hui avec Francfort jusqu’en 2029.